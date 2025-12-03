Стоит меньше, чем кофе: косметические хитрости с вазелином, которые сэкономят кучу денег
- Вазелин может использоваться для осветления пигментных пятен, увлажнения губ, смягчения пяток и снятия макияжа.
- Комбинации вазелина с лимонным соком, миндальным маслом, медом, морской солью и касторовым маслом предлагаются для различных косметических нужд.
Почти у каждого из нас дома есть небольшая баночка вазелина. Почему-то мы до сих пор считаем вазелин бабушкиным средством, но на самом деле он довольно универсален. Вместо того, чтобы отдавать много средств на профессиональные средства, можно воспользоваться копеечным.
О возможностях вазелина большинство из нас даже не догадывались, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Мы привыкли использовать его только зимой на губах, но его возможности безграничны. Специалисты собрали несколько простых рецептов, которые являются довольно результативными.
Чем полезен вазелин?
Убирает пигментацию
К 1 чайной ложке вазелина добавьте 0,5 чайной ложки свежего лимонного сока. Средство нужно точечно наносить вечером на пигментные пятна и оставлять на ночь. Лимон осветляет кожу, а вазелин помогает кислоте дольше держаться на ней.
Выводит синяки под глазами
Перед сном безымянным пальцем наносите под глаза средство на основе чайной ложки вазелина на половине чайной ложки миндального масла. Оно питает и осветляет тонкую кожу, а вазелин удерживает влагу.
Улучшает состояние губ
К чайной ложке вазелина надо добавить половину чайной ложки меда. Густым слоем нанесите на час, чтобы успокоить и увлажнить губы.
Вазелин улучшает губы / Фото Freepik
Смягчает пятки
Чтобы сделать кожу пяток гладкой, нужно столовую ложку вазелина растереть с чайной ложкой морской соли. Полученное средство втереть в кожу и одеть хлопчатобумажные носки на ночь. Соль отшелушивает, а вазелин смягчает трещины и сухость.
Снимает макияж
Если у вас закончилась мицеллярная вода, то можно к вазелину добавить каплю детского шампуня. Засию подходит для растворения водостойкой косметики.
Улучшает рост ресниц
Благодаря вазелину можно улучшить рост ресниц. В равных частях смешайте его с касторовым маслом и нанесите щеткой от старой туши перед сном. Масло хорошо стимулирует рост, а вазелин предотвращает ломкость. Заметный результат будет уже через несколько недель.
А чтобы убрать отеки под глазами, рекомендуется сделать лимфодренажный массаж или использовать маску с морскими водорослями, огурцом, ромашкой или зеленым чаем, пишет В журнале. Для улучшения внешнего вида лица важно пить достаточно воды, избегать чрезмерного выщипывания бровей и правильно подбирать цвет карандаша для бровей.
Какие еще есть бьюти-секреты?
Увлажняйте губы бальзамом перед макияжем для создания гладкой поверхности, чтобы сделать их объемными.
Техника макияжа Halo Eye помогает сделать взгляд более выразительным, создавая иллюзию глубины и открытого взгляда с помощью светлого оттенка в центре и темных тонов на краях глаз.
