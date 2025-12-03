Коштує менше, ніж кава: косметичні хитрощі з вазеліном, які заощадять купу грошей

Майже в кожного з нас вдома є невеличка баночка вазеліну. Чомусь ми досі вважаємо вазелін бабусиним засобом, але насправді він є доволі універсальним. Замість того, щоб віддавати багато коштів на професійні засоби, можна скористатися копійчаним.

Про можливості вазеліну більшість з нас навіть не здогадувалися, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Ми звикли використовувати його лише взимку на губах, але його можливості безмежні. Фахівці зібрали кілька простих рецептів, які є доволі результативними.

Чим корисний вазелін?

Забирає пігментацію

До 1 чайної ложки вазеліну додайте 0,5 чайної ложки свіжого лимонного соку. Засіб потрібно точково наносити ввечері на пігментні плями й залишати на ніч. Лимон освітлює шкіру, а вазелін допомагає кислоті довше триматися на ній.

Виводить синці під очима

Перед сном безіменним пальцем наносьте під очі засіб на основі чайної ложки вазеліну на половини чайної ложки мигдалевої олійки. Вона живить та освітлює тонку шкіру, а вазелін утримує вологу.

Покращує стан губ

До чайної ложки вазеліну треба додати половину чайної ложки меду. Густим шаром нанесіть на годину, щоб заспокоїти та зволожити губи.



Вазелін покращує губи / Фото Freepik

Пом’якшує п’яти

Щоб зробити шкіру п’ят гладкою, потрібно столову ложку вазеліну розтерти з чайною ложкою морської солі. Отриманий засіб втерти у шкіру та одягнути бавовняні шкарпетки на ніч. Сіль відлущує, а вазелін пом’якшує тріщини та сухість.

Знімає макіяж

Якщо у вас закінчилася міцелярна вода, то можна до вазеліну додати краплю дитячого шампуню. Засію підходить для розчинення водостійкої косметики.

Покращує ріст вій

Завдяки вазеліну можна покращити ріст вій. У рівних частинах змішайте його з касторовою олією й нанесіть щіткою від старої туші перед сном. Олійка добре стимулює ріст, а вазелін запобігає ламкості. Помітний результат буде вже за кілька тижнів.

Які ще є бюті-секрети?