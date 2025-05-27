Как быстро похудеть в животе: 5 упражнений, которые можно делать дома

Жировые отложения на животе – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие девушки. Для того, чтобы похудеть следует придерживаться правильного питания и должным образом тренироваться. Если систематически уделять время похудению, то уже через определенное время будут заметны первые результаты.

Подтянуть тело к идеалу можно даже в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Eatthis. Чтобы активировать мышцы, поднять пульс и начать работу над сжиганием жира, стоит лишь запастись устойчивым стулом.

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Тренер Тайлер Рид рассказала несколько упражнений со стулом, которые являются простыми, но довольно действенными. Они ускоряют метаболизм и развивают силу. Вам нужен стул и определенное пространство вокруг себя. Каждое упражнение нужно выполнять 45 секунд, выделить 15 секунд на отдых и повторить каждое упражнение по 3 круга.

Жим из положения сидя в стоя из положения сидя

С помощью этого упражнения имитируется движение приседания и дается нагрузка на верхнюю часть тела. Это упражнение прекрасно укрепляет ягодицы и ноги, включает в работу мышцы кора, которые необходимы для формирования пресса.

Сядьте прямо на край стула, стопы поставьте на пол на ширине бедер. С гантелями или без них поднимите руки до уровня плеч. Встаньте, отталкиваясь пятками и напрягите ягодицы в верхней точке. Поднимите руки вверх, затем опустите и вернитесь в исходное положение.

Велосипедные скручивания сидя

Благодаря этому упражнению удастся задействовать весь корпус, особенно хорошо будут работать косые мышцы живота. Велосипедные скручивания хорошо подходят для сжигания жира, развития подвижности и координации.

Откиньтесь на спинку стула, руки поставьте за голову и поднимите ноги. Вытяните одну ногу вперед, одновременно поворачивая корпус в противоположную сторону. Медленно и контролируемо меняйте стороны, имитируя кручение педалей. Держите грудь приподнятой, напрягая мышцы кора.



Несколько упражнений, которые сожгут жир на животе / Фото Pexels

Шаги на стул

Это упражнение является достаточно сильным и развивает силу ног и сжигание калорий. Подъем на стул имитирует подъем по лестнице и привлекает ягодицы, квадрицепсы и икры.

Встаньте лицом к стулу, стопы поставьте на ширине бедер. Поднимитесь правой ногой на сиденье, отталкиваясь пяткой. Далее поднимите левую ногу, чтобы она встала рядом с правой, затем поочередно спуститесь. Меняйте ведущую ногу в каждом повторении.

Отжимания с опорой на стул

По словам тренера, это упражнение укрепит грудные мышцы, плечи, трицепсы и кор.

Поставьте руки на край стула на ширине плеч. Отойдите ногами назад в положение высокой планки. опустите грудь к стулу, держа локти под углом 45 градусов. Вернитесь в исходное положение, напрягая мышцы кора.

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Разгибание ног сидя с пульсацией

Последнее упражнение на квадрицепсы активизирует мышцы кора. Небольшие пульсирующие движения усиливают нагрузку, поэтому укрепят ноги без давления на суставы.

Сядьте прямо, согните колени, а стопы поставьте на пол. Вытяните одну ногу вперед. В верхней точке слегка пульсируйте ногой вверх-вниз на 3 сантиметра в течение 3 секунд. Опустите ногу и повторите на другую сторону.