Война, секонд-хенды и минимализм: как украинцы кардинально изменили гардероб – мнение стилиста

Три года войны – три года новой реальности для каждого украинца. Изменились взгляды, ценности, приоритеты. И даже гардероб теперь выглядит совсем иначе. В День моды украинский стилист рассказала, почему украинцы стали выбирать более простые вещи, как война усилила любовь к секонд-хенду и почему сейчас важно иметь минимальный, но функциональный набор одежды.

Сейчас украинцы покупают вещи не ради моды или импульса, а ради комфорта и целесообразности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки. По словам Галины Денисюк, гардероб перестал быть показателем статуса – он превратился в инструмент выживания и практичности.

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Сознание вместо трендов

"Раньше было так: хочу выглядеть ярко, модно, выделиться. Сегодня – хочу, чтобы мне было удобно, тепло, и чтобы вещь служила годами. Это очень четко заметно даже среди публичных людей", – отметила стилистка.

Популярными стали натуральные ткани, универсальные фасоны, базовые цвета – то, что не теряет актуальности и выдерживает время.

К слову, 9 июля отмечается День моды – праздник для выражения личного стиля. В этот день люди могут проявить свое уникальное видение стилизации вещей, вдохновиться модой и поделиться с другими своими образами.

Секонд-хенд – это уже не про бедность

Еще несколько лет назад поход в секонд-хенд вызывал у некоторых смущение, а сегодня это – часть мирового тренда на осознанное потребление.

Секонд-хенды – это не о нехватке денег, а о разуме. Люди поняли, что там можно найти вещи лучшего качества, чем в масс-маркете, и за меньшие деньги. Плюс – это экологично,

– объяснила Галина.

Многие молодые и даже известные персоны сегодня сознательно ищут в секонд-хендах брендовые вещи, винтаж, уникальные экземпляры, которых точно не будет у каждого второго.

Минимализм - выбор сильных

Сегодня украинцы все чаще выбирают минимализм во всем, в том числе и в гардеробе. Это не только дань моде, но и отражение внутренней устойчивости.

"Минимализм – это не о том, что ты не можешь себе что-то позволить. Это об умении расставить приоритеты. Лишние вещи забирают время, пространство и даже энергию. Украинцы это очень почувствовали за последние годы", – подчеркнула Денисюк.

Многие отказались от избыточных покупок и оставили в шкафу только то, что действительно работает для повседневной жизни, путешествий, официальных событий или работы.

Список базовых вещей: что нужно женщинам и мужчинам сегодня

По словам Галины, даже в минимальном гардеробе есть вещи, которые стоит иметь, чтобы быть готовым к любым жизненным ситуациям.

Базовые вещи для женщин:

Лаконичный жакет нейтрального цвета;

Белая и черная базовые футболки;

Джинсы или классические брюки прямого кроя;

Рубашка – белая или светлых оттенков;

Удобное платье-футляр или платье-рубашка;

Верхняя одежда – тренч или пальто без лишнего декора;

Качественная удобная обувь для ежедневно и одна пара классической обуви;

Сумка среднего размера без логотипов;

Аксессуары, добавляющие индивидуальности.

Базовые вещи для мужчин:

Сдержанный пиджак или легкая куртка;

Футболки базовых цветов хорошего качества;

Рубашка классического кроя;

Джинсы или брюки прямого силуэта;

Лаконичный свитер или худи;

Верхняя одежда для сезона – куртка или пальто;

Качественная обувь – кеды, туфли или лоферы туфли или лоферы;

Стильный рюкзак или классическая сумка;

Минимальные аксессуары – часы, ремень.

Война не только закалила украинцев морально, но и изменила их внешность и стиль. Сегодня выглядеть стильно – означает быть собой, не гнаться за трендами и уметь ценить простые вещи. Как отмечает Галина Денисюк, одежда – это отражение внутреннего состояния, а минимализм, секонд-хенд и сознательность в выборе вещей – это новая мода, которую диктует сама реальность.