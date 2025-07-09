Война, секонд-хенды и минимализм: как украинцы кардинально изменили гардероб – мнение стилиста
- Украинцы изменили гардероб из-за войны, отдавая предпочтение простым, комфортным и функциональным вещам, часто покупая в секонд-хендах.
- Минимализм стал популярным выбором, сосредотачивая внимание на базовых вещах для повседневной жизни, путешествий и официальных событий.
Три года войны – три года новой реальности для каждого украинца. Изменились взгляды, ценности, приоритеты. И даже гардероб теперь выглядит совсем иначе. В День моды украинский стилист рассказала, почему украинцы стали выбирать более простые вещи, как война усилила любовь к секонд-хенду и почему сейчас важно иметь минимальный, но функциональный набор одежды.
Сейчас украинцы покупают вещи не ради моды или импульса, а ради комфорта и целесообразности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки. По словам Галины Денисюк, гардероб перестал быть показателем статуса – он превратился в инструмент выживания и практичности.
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Сознание вместо трендов
"Раньше было так: хочу выглядеть ярко, модно, выделиться. Сегодня – хочу, чтобы мне было удобно, тепло, и чтобы вещь служила годами. Это очень четко заметно даже среди публичных людей", – отметила стилистка.
Популярными стали натуральные ткани, универсальные фасоны, базовые цвета – то, что не теряет актуальности и выдерживает время.
К слову, 9 июля отмечается День моды – праздник для выражения личного стиля. В этот день люди могут проявить свое уникальное видение стилизации вещей, вдохновиться модой и поделиться с другими своими образами.
Секонд-хенд – это уже не про бедность
Еще несколько лет назад поход в секонд-хенд вызывал у некоторых смущение, а сегодня это – часть мирового тренда на осознанное потребление.
Секонд-хенды – это не о нехватке денег, а о разуме. Люди поняли, что там можно найти вещи лучшего качества, чем в масс-маркете, и за меньшие деньги. Плюс – это экологично,
– объяснила Галина.
Многие молодые и даже известные персоны сегодня сознательно ищут в секонд-хендах брендовые вещи, винтаж, уникальные экземпляры, которых точно не будет у каждого второго.
Минимализм - выбор сильных
Сегодня украинцы все чаще выбирают минимализм во всем, в том числе и в гардеробе. Это не только дань моде, но и отражение внутренней устойчивости.
"Минимализм – это не о том, что ты не можешь себе что-то позволить. Это об умении расставить приоритеты. Лишние вещи забирают время, пространство и даже энергию. Украинцы это очень почувствовали за последние годы", – подчеркнула Денисюк.
Многие отказались от избыточных покупок и оставили в шкафу только то, что действительно работает для повседневной жизни, путешествий, официальных событий или работы.
Список базовых вещей: что нужно женщинам и мужчинам сегодня
По словам Галины, даже в минимальном гардеробе есть вещи, которые стоит иметь, чтобы быть готовым к любым жизненным ситуациям.
Базовые вещи для женщин:
- Лаконичный жакет нейтрального цвета;
- Белая и черная базовые футболки;
- Джинсы или классические брюки прямого кроя;
- Рубашка – белая или светлых оттенков;
- Удобное платье-футляр или платье-рубашка;
- Верхняя одежда – тренч или пальто без лишнего декора;
- Качественная удобная обувь для ежедневно и одна пара классической обуви;
- Сумка среднего размера без логотипов;
- Аксессуары, добавляющие индивидуальности.
Базовые вещи для мужчин:
- Сдержанный пиджак или легкая куртка;
- Футболки базовых цветов хорошего качества;
- Рубашка классического кроя;
- Джинсы или брюки прямого силуэта;
- Лаконичный свитер или худи;
- Верхняя одежда для сезона – куртка или пальто;
- Качественная обувь – кеды, туфли или лоферы туфли или лоферы;
- Стильный рюкзак или классическая сумка;
- Минимальные аксессуары – часы, ремень.
Война не только закалила украинцев морально, но и изменила их внешность и стиль. Сегодня выглядеть стильно – означает быть собой, не гнаться за трендами и уметь ценить простые вещи. Как отмечает Галина Денисюк, одежда – это отражение внутреннего состояния, а минимализм, секонд-хенд и сознательность в выборе вещей – это новая мода, которую диктует сама реальность.