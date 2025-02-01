В салоне челку укладывают благодаря нескольким легким движениям. Так же вы можете сделать и дома, если будете знать определенные секреты, пишет 24 Канал со ссылкой на мастера по прическам Марию Аелло.
Читайте также 5 невероятных духов для мужчины: ароматы для тех, кто знает себе цену
Метод быстрой укладки челки
Уложить челку можно, буквально, за несколько минут. Для этого необходимо следовать такому алгоритму:
- моем и просушиваем волосы, они могут быть немного влажными;
- берем круглую расческу или как ее еще называют "браш";
- наматываем челку на браш (наматывать нужно по направлению "к себе");
Важно! Обратите внимание в каком направлении должна быть челка, если вы укладываете ее, закручивая снизу волосы "упадут" вам на глаза.
Как сделать челку объемной / Фото Pexels
- с помощью фена просушиваем челку;
- далее начинаем выкручивать браш и постепенно отпускаем волосы.
Благодаря этому методу, ваша челка станет объемной и будет хорошо обрамлять лицо.
Обратите внимание! На видео также показан метод, как не стоит укладывать челку.
@mariaaiellohair #curtainbang #curtainbangstutorial #curtainbangsstyles #blowdrytutorial #blowdryhacks #curtainbanghack #easyhairstyles #cutehairstyles #fypシ ♬ 2 On x Lollipop - DJ L BEATS
Заметьте! Чтобы ваша укладка держалась дольше, начните пользоваться стайлинговыми средствами. Например, пенкой или муссом.