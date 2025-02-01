В салоне челку укладывают благодаря нескольким легким движениям. Так же вы можете сделать и дома, если будете знать определенные секреты, пишет 24 Канал со ссылкой на мастера по прическам Марию Аелло.

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Метод быстрой укладки челки

Уложить челку можно, буквально, за несколько минут. Для этого необходимо следовать такому алгоритму:

моем и просушиваем волосы, они могут быть немного влажными;

берем круглую расческу или как ее еще называют "браш";

наматываем челку на браш (наматывать нужно по направлению "к себе");

Важно! Обратите внимание в каком направлении должна быть челка, если вы укладываете ее, закручивая снизу волосы "упадут" вам на глаза.



Как сделать челку объемной / Фото Pexels

с помощью фена просушиваем челку;

далее начинаем выкручивать браш и постепенно отпускаем волосы.

Благодаря этому методу, ваша челка станет объемной и будет хорошо обрамлять лицо.

Обратите внимание! На видео также показан метод, как не стоит укладывать челку.

Заметьте! Чтобы ваша укладка держалась дольше, начните пользоваться стайлинговыми средствами. Например, пенкой или муссом.