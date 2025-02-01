В салоні чубчик укладають завдяки декільком легким рухам. Так само ви можете зробити і вдома, якщо знатимете певні секрети, пише 24 Канал з посиланням на майстриню із зачісок Марію Аєлло.
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Метод швидкої укладки чубчика
Укласти чубчих можна, буквально, за декілька хвилин. Для цього необхідно слідкувати такому алгоритму:
- миємо та просушуємо волосся, воно може бути трохи вологим;
- беремо круглий гребінець або як його ще називають "браш";
- намотуємо чубчик на браш (намотувати потрібно у напрямку "до себе");
Важливо! Зверніть увагу у якому напряму має бути чубчик, якщо ви укладаєте його, закручуючи знизу волосся "впаде" вам на очі.
Як зробити чубчик об'ємним / Фото Pexels
- за допомогою фену просушуємо чубчик;
- далі починаємо викручувати браш і поступово відпускаємо волосся.
Завдяки цьому методу, ваш чубчик буде об'ємним і гарно обрамлятиме обличчя.
Зверніть увагу! На відео також показано метод, як не варто укладати чубчик.
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Зауважте! Аби ваша укладка трималась довше, почніть користуватися стайлінговими засобами. Наприклад, пінкою чи мусом.