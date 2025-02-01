Подбор одежды по типу фигуры: запомните это и вы всегда будете выглядеть потрясающе

Чтобы всегда удачно подбирать одежду, нужно знать свой тип фигуры. Определить его очень просто.

Чтобы определить тип фигуры, вам в первую очередь нужно обратить внимание на пропорции. Для этого сначала проведите визуальную оценку тела, пишет 24 Канал.

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Как определяется тип фигуры

Лучше всего для определения типа фигуры сделать такие замеры:

Объем груди (самая широкая часть грудной клетки).

Талия (самая узкая часть туловища).

Бедра (самая широкая часть бедер).



Что нужно носить женщинам с типом фигуры "прямоугольник" / Фото Pexels

Теперь внимательно посмотрите на эти числа и определите, основной акцент вашей фигуры. Например, вы можете иметь широкие плечи.

Какие типы фигуры есть:

Песочные часы (X-образная фигура)

Главной особенностью этой фигуры является четко выраженная талия. Объем груди и бедер примерно одинаковый.

Больше всего представительницам этого типа фигуры подходит приталенная одежда.

Прямоугольник (H-образная фигура)

Главным признаком такого типа фигуры является отсутствие выраженной талии. При этом, грудь и бедра находятся на одном уровне. То есть, их объемы почти одинаковы.

Чтобы подчеркнуть преимущества этого типа фигуры, нужно выбирать одежду, которая придаст объема в области груди и бедер. Например, таким девушкам прекрасно подойдут объемные юбки.

Груша (A-образная фигура)

У представительниц такого типа фигуры широкие бедра и узкие плечи. Размер груди также может быть небольшим.



Как выглядят разные типы фигуры / Фото Pinterest

Девушки, которые имеют грушевидную фигуру должны выбирать одежду, подчеркивающую верхнюю часть тела. Например, хороший акцент можно сделать благодаря блузе с декольте.

Яблоко (O-образная фигура)

Особенностями этой фигуры являются:

широкая грудная клетка;

не очень выраженная талия;

округлость в области живота;

при этом, ноги, как правило, стройные.

"Яблокам" нужно выбирать одежду, которая создает вертикальные линии, помогающие "вытянуть" силуэт, например, платья с соблазнительными вырезами.

Перевернутый треугольник (V-образная фигура)

У представительниц этого типа фигуры широкие плечи и узкие бедра. Чаще всего она встречается у спортсменок

Для девушек с таким типом фигуры важно сбалансировать верхнюю и нижнюю части тела. Это можно сделать, выбирая одежду, которая добавляет объема бедрам.