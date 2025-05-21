Убрать целлюлит и похудеть за 5 минут в день реально: этот метод гарантированно работает

Бытует мнение, что для похудения нужно приложить массу усилий. В частности, придерживаться тяжелой диеты и постоянно заниматься спортом.

На самом деле есть одно эффективное упражнение, которое поможет вам избавиться от отеков, нескольких лишних килограммов и целлюлита. Выполнять его легко можно в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какое упражнение поможет похудеть за несколько минут в день

Лимфодренажные прыжки – универсальное упражнение, которое помогает "разогнать лимфу". Главными преимуществами этого метода являются:

универсальность;

удобство;

умеренная нагрузка на суставы;

быстрота выполнения.

Также нужно отметить, что для выполнения таких прыжков не нужно использовать дополнительное оборудование. Достаточно найти небольшое место в квартире и выделить несколько минут.



Как легко убрать целлюлит / Фото Pexels

Как выполнять это упражнение:

Сначала нужно сделать разминку, чтобы разогрелись мышцы. Далее станьте прямо, ноги на ширине плеч. Начинайте выполнять прыжки небольшой амплитуды. Просто поднимайте ноги от пола. Выполняйте это упражнение сначала небольшое количество времени, постепенно увеличивая временной промежуток.

Обратите внимание! Когда вам станет легко выполнять упражнение таким образом, начните поднимать ноги поочередно во время прыжков. Не забывайте и о правильной технике дыхания.