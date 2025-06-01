Укр Рус
Lady Советы для Lady Отдохнуть за несколько минут возможно: попробуйте этот метод
1 июня, 10:00
2

Отдохнуть за несколько минут возможно: попробуйте этот метод

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Sunflower Time - это метод, помогающий отдохнуть за несколько минут.
  • Метод способствует повышению уровня витамина D в организме, что особенно важно в зимний период для улучшения самочувствия.

Sunflower Time – уникальный метод, который поможет отдохнуть буквально за несколько минут. Чтобы его применить не нужно ничего кроме солнца.

Сутью этого метода является поведение аналогичное подсолнечнику. Да, вам буквально необходимо "тянуться" к солнцу, как этот цветок, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Они всколыхнули модный мир: что такое Лабубу и как их носят

Как работает Sunflower Time

Метод Sunflower Time предусматривает пребывание под солнцем в течение определенного временного промежутка. Например, во время обеденного перерыва.

Дело в том, что солнечный свет сильно влияет на наш организм. Речь идет, в частности о витамине D, недостаточное количество которого зимой заставляет нас чувствовать себя плохо и устало.

Вспомните как во время холодного времени года не хочется ничего делать. В этот период кажется, что ты просыпаешься уже измученным. Благодаря Sunflower Time с ощущениями усталости и апатии можно попрощаться.

Как применять метод Sunflower Time:

  • выйдите на улицу и посидите под солнцем;
  • прислушайтесь к своему дыханию, сделайте глубокие вдох и выдох;
  • постарайтесь освободить свой разум от лишних мыслей;
  • позвольте солнечным лучам согреть вашу кожу и наполнить тело энергией.