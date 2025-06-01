Отдохнуть за несколько минут возможно: попробуйте этот метод

Sunflower Time – уникальный метод, который поможет отдохнуть буквально за несколько минут. Чтобы его применить не нужно ничего кроме солнца.

Сутью этого метода является поведение аналогичное подсолнечнику. Да, вам буквально необходимо "тянуться" к солнцу, как этот цветок, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как работает Sunflower Time

Метод Sunflower Time предусматривает пребывание под солнцем в течение определенного временного промежутка. Например, во время обеденного перерыва.

Дело в том, что солнечный свет сильно влияет на наш организм. Речь идет, в частности о витамине D, недостаточное количество которого зимой заставляет нас чувствовать себя плохо и устало.

Вспомните как во время холодного времени года не хочется ничего делать. В этот период кажется, что ты просыпаешься уже измученным. Благодаря Sunflower Time с ощущениями усталости и апатии можно попрощаться.

Как применять метод Sunflower Time: