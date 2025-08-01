Француженки любят ухаживать за собой, поэтому делают это достаточно просто и легко. Известные женщины после 50 лет уже давно стали иконами красоты, которые своей естественной привлекательностью собрали вокруг себя сотни тысяч поклонников.

Знаменитые женщины Катрин Денев, Ванесса Паради, Шарлотта Генсбув, Брижит Бардо и многие другие звезды выглядят в свои годы очень красиво, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

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Как выглядеть молодо после 50 лет?

Французские женщины не следуют трендам. Их уход основывается на простоте, качестве и комфорте. Чтобы повторить уроки красоты за ухоженными женщинами, рекомендуем принять во внимание 5 ключевых привычек.

Использование проверенных косметических средств

Ванесса Паради после 50 лет не экспериментирует со средствами и выбирает то, что подходило ее коже лица раньше. В старшем возрасте стоит всегда увлажнять кожу кремом утром и вечером.

Регулярный профессиональный уход

Актриса Жюльет Бинош в 61 год не прекращает ходить к косметологу на профессиональные процедуры, а вместе с тем находит время еще на минимальный домашний уход.

Естественный макияж

Известная Джейн Биркин в старшем возрасте отказывалась от нанесения большого количества косметики. Она пользовалась только карандашом для бровей, карандашом для губ и легкой тональной основой, чтобы улучшить вид лица. По ее словам, этого было достаточно для сохранения свежести.

Катрин Денев делает макияж несколько насыщеннее, впрочем выглядит он достаточно целесообразно и красиво.

Правильно подобранный аромат

Француженки любят пахнуть дорого и изысканно, поэтому даже в старшем возрасте не стоит себе отказывать в нежном аромате, который способен подчеркнуть образ и придать индивидуальности.

Натуральные волосы и простая укладка

50-летняя Каролин де Мегрэ не обременяет себя сложными укладками. Она выбирает мягкий шампунь, а когда нужно освежить прическу – делает ставку на сухой шампунь.

Эти принципы под себя может адаптировать каждая женщина. Французский подход базируется не на правилах, а на свободе и уважении к себе. Известные женщины учат находить красоту в простом и подчеркивать индивидуальность.

К слову, благодаря лунному календарю на август, можно подобрать лучшие дни для маникюра и косметических процедур.