Знамениті жінки Катрін Деньов, Ванесса Параді, Шарлотта Генсбув, Бріжит Бардо та багато інших зірок виглядають у свої роки дуже красиво, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

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Як виглядати молодо після 50 років?

Французькі жінки не наслідують трендів. Їхній догляд ґрунтується на простоті, якості та комфорті. Щоб повторити уроки краси за доглянутими жінками, рекомендуємо взяти до уваги 5 ключових звичок.

Використання перевірених косметичних засобів

Ванесса Параді після 50 років не експериментує із засобами та обирає те, що підходило її шкірі обличчя раніше. У старшому віці варто завжди зволожувати шкіру кремом зранку та ввечері.

Регулярний професійний догляд

Акторка Жюльєт Бінош у 61 рік не припиняє ходити до косметолога на професійні процедури, а разом з тим знаходить час ще на мінімальний домашній догляд.

Природний макіяж

Відома Джейн Біркін у старшому віці відмовлялася від нанесення великої кількості косметики. Вона користувалася лише олівцем для брів, олівцем для губ та легкою тональною основою, щоб покращити вигляд обличчя. За її словами, цього було достатньо для збереження свіжості.

Катрін Деньов робить макіяж дещо насиченішим, втім виглядає він досить доцільно та красиво.

Правильно підібраний аромат

Француженки люблять пахнути дорого та вишукано, тому навіть у старшому віці не варто собі відмовляти в ніжному ароматі, який здатен підкреслити образ та надати індивідуальності.

Натуральне волосся й проста укладка

50-річна Каролін де Мегре не обтяжує себе складними укладками. Вона обирає м’який шампунь, а коли потрібно освіжити зачіску – робить ставку на сухий шампунь.

Ці принципи під себе може адаптувати кожна жінка. Французький підхід базується не на правилах, а на свободі й повазі до себе. Відомі жінки вчать знаходити красу в простому та підкреслювати індивідуальність.

До слова, завдяки місячному календарю на серпень, можна підібрати найкращі дні для манікюру та косметичних процедур.