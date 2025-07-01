Как полюбить и наконец-то принять себя

Мало людей не видят в себе недостатков. У большинства бывает момент, когда ты максимально недоволен собой. То живот великоват, то лицо не такое, то прыщей много.

Нужно понимать, что такое негативное восприятие не от объективного взгляда на себя. Чрезмерная критичность в первую очередь связана с неадекватной оценкой своего тела. Проблема не во внешности, а в мыслях, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Почему мы не любим себя

Нелюбовь к себе может возникать по многим причинам. Наиболее распространенными являются:

негативные оценки от других людей в детстве;

восприятие картинки в медиа как реальности.

Дело в том, что в соцсетях и медиа люди демонстрируют подготовленную красивую картинку. С реальностью это не имеет ничего общего.



Почему вы на самом деле не любите себя / Фото Pexels

К тому же необходимо осознать, что оценки других не должны формировать вашу жизнь. Вы не можете повлиять на возможность людей давать эти комментарии, однако имеете власть над тем как это воспринимать.

Признаки, которые указывают на то, что вам нужно срочно полюбить свое тело:

вы откладываете свою жизнь до момента, когда "похудеете", "избавитесь от прыщей", "измените стиль";

много сравниваете себя с другими и считаете, что те люди лучше;

избегайте фотографий;

отказываетесь от походов туда, где будет видно тело, например, в бассейн, потому что чувствуете стресс.

Как наконец полюбить себя

Полюбить себя возможно. Для этого необходимо:

заменить критические слова на оценку реальности, вместо "я толстая" – "я живая", "я здесь", "я сильная, умная, потому что...";

принять, что у вас бывают плохие дни (это то время, когда все будет казаться ужасным, но это не должно влиять на вашу оценку себя).



Как перестать обижать себя и полюбить свое тело / Фото Pexels

Поймите, что тело это не ваш враг. Оно и дарит вам жизнь.

Лайфхак! Если у вас появляется критический голос в голове, отслеживайте его и попробуйте охарактеризовать. Чей он? В какие моменты он появляется? Объективен ли он? Вы также можете дать имя этому голосу и "изгонять" его, когда слышите критику, которая ранит вас.