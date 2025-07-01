Потрібно розуміти, що таке негативне сприйняття не від об'єктивного погляду на себе. Надмірна критичність у першу чергу пов'язана з неадекватною оцінкою свого тіла. Проблема не в зовнішності, а в думках, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Чому ми не любимо себе

Нелюбов до себе може виникати з багатьох причин. Найбільш поширеними є:

негативні оцінки від інших людей в дитинстві;

сприйняття картинки в медіа, як реальності.

Річ у тім, що в соцмережах та медіа люди демонструють підготовлену гарну картинку. З реальністю це не має нічого спільного.



Чому ви насправді не любите себе/ Фото Pexels

До того ж необхідно усвідомити, що оцінки інших не мають формувати ваше життя. Ви не можете вплинути на можливість людей давати ці коментарі, проте маєте владу над тим як це сприймати.

Ознаки, які вказують на те, що вам потрібно терміново полюбити своє тіло:

ви відкладаєте своє життя до моменту, коли "схуднете", "позбавитеся прищів", "зміните стиль";

багато порівнюєте себе з іншими і вважаєте, що ті люди краще;

уникайте фотографій;

відмовляєтесь від походів туди, де буде видно тіло, наприклад, у басейн, бо відчуваєте стрес.

Як нарешті полюбити себе

Полюбити себе можливо. Для цього необхідно:

замінити критичні слова на оцінку реальності, замість "я товста" – "я жива", "я тут", "я сильна, розумна, бо...";

прийняти, що у вас бувають погані дні (це той час, коли все здаватиметься поганим, але це не має впливати на вашу оцінку себе).



Як перестати ображати себе і полюбити своє тіло / Фото Pexels

Зрозумійте, що тіло це не ваш ворог. Воно і дарує вам життя.

Лайфхак! Якщо у вас з'являється критичний голос в голові, відстежуйте його і спробуйте охарактеризувати. Чий він? В які моменти він з'являється? Чи об'єктивний він? Ви також можете дати ім'я цьому голосу і "виганяти" його, коли чуєте критику, що ранить вас.