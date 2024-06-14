Идеальное решение для выключений света: блогер показала, как накрутить волосы ушными палочками

Кудри – это отличный вариант прически для лета, что будет иметь игривый и нежный вид, а также является довольно комфортным решением, ведь сделать их можно с минимумом усилий даже без электроэнергии.

Как накрутить волосы за несколько минут с помощью подручных средств, а именно ушных палочек, рассказываем далее.

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Как накрутить волосы ушными палочками

Тикток-блогер Валерия Авдышева показала очень необычный вариант создания упругих и объемных кудрей. Для ее способа понадобятся только ушные палочки и маленькие резинки.

Все, что нужно сделать это увлажнить волосы и хорошо их расчесать, а дальше беря небольшие прядки накручивать их на ушные палочки. Кстати, чем меньше пряди волос будут, тем более упругими получатся завитки.

Как накрутить волосы ватными палочками: смотрите видео

Когда волосы будут закручены, палочки нужно согнуть и завязать резинкой так, чтобы они не раскрутились.

Далее остается только дождаться, когда прическа высохнет, и распутать палочки.

Чтобы кудри держались как можно дольше и выглядели объемными, не стоит расчесывать волосы. Для хорошего вида будет достаточно просто расправить их руками.