Как прорисовать ресницы для разного эффекта, от кошачьего глаза до кукольного взгляда, рассказывает Lady 24.
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Как наносить тушь для разного эффекта
Блогер Джина Хант делится на своей странице в тикток различными лайфхаками и идеями для макияжей и причесок. В частности, недавно она рассказала, как наносить тушь, чтобы получить различные эффекты выразительного взгляда.
Для более натурального и естественного вида она рекомендует прорисовывать только кончики ресниц.
Как наносить тушь разными способами: смотрите видео
Вместе с тем для ежедневных образов, которые подчеркнут взгляд, но не будут выглядеть слишком ярко, Джина советует наносить тушь полностью только на верхние ресницы.
В то же время, чтобы получить кукольный взгляд, блогер прорисовывает в дополнение к верхним ресницам также и нижний ряд.
С помощью этих четырех способов и только одной туши она получает совершенно разные взгляды, которые, впрочем, все завораживают.