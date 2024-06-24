Как прорисовать ресницы для разного эффекта, от кошачьего глаза до кукольного взгляда, рассказывает Lady 24.

К теме Неожиданный лайфхак: Энн Хэтэуэй показала, как сделать пухлые губы с помощью заколки

Как наносить тушь для разного эффекта

Блогер Джина Хант делится на своей странице в тикток различными лайфхаками и идеями для макияжей и причесок. В частности, недавно она рассказала, как наносить тушь, чтобы получить различные эффекты выразительного взгляда.

Для более натурального и естественного вида она рекомендует прорисовывать только кончики ресниц.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Зато, чтобы с помощью туши создать эффект кошачьего глаза, блогер предлагает наносить средство в основном в уголке глаза.

Как наносить тушь разными способами: смотрите видео

Вместе с тем для ежедневных образов, которые подчеркнут взгляд, но не будут выглядеть слишком ярко, Джина советует наносить тушь полностью только на верхние ресницы.

В то же время, чтобы получить кукольный взгляд, блогер прорисовывает в дополнение к верхним ресницам также и нижний ряд.

С помощью этих четырех способов и только одной туши она получает совершенно разные взгляды, которые, впрочем, все завораживают.