Чтобы всегда выглядеть совершенно, нужно найти свой стиль. Сделать это легко, если придерживаться нескольких простых советов, пишет 24 Канал.

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Как создать индивидуальный стиль

Конечно, можно подражать чужим образам и так формировать свой гардероб. Однако эта стратегия в перспективе провальная. Гораздо лучше научиться "чувствовать" свои вещи, для этого нужно:

Проанализировать свой образ жизни

Займитесь подробным анализом куда вы ходите и как часто, учтите особенности рабочего дресс-кода, если они есть. Также обратите внимание на погодные условия. Вещи должны быть не только красивыми, а еще и соответствовать вашему ежедневному запросу.

Например, если вам приходится много ходить, лучше отдать предпочтение обуви на низком ходу и одежде, которая не сковывает движения.

Совет! Чтобы разбавить образы, подберите несколько аксессуаров, которые вы сможете периодически менять.

Найти примеры вдохновляющих образов,

Сделайте себе подборку из фотографий образов, которые вас вдохновляют. Примеров должно быть много, чтобы вы могли провести подробный анализ. Затем "отсейте" образы, которые не подходят под ваш образ жизни, регион проживания и так далее.

Рассмотрите фото, которые остались. Что их объединяет? Создайте список причин почему вам нравятся эти луки. В дальнейшем, когда вы будете выбирать какую-то вещь в магазине, ищите в ней те же пункты, которые прописали ранее.

Определить свои преимущества

Определите ваш тип фигуры и пользуйтесь его преимуществами. Например, "груша" имеет выраженные женственные бедра, которыми точно нужно гордиться. Однако представительницам этого типа фигуры не стоит перегружать именно нижнюю часть тела. Лучше размещать акцентные детали на груди или в зоне плеч.

Лайфхак! Чтобы подчеркнуть уникальность внешности, вам нужно выбирать правильные цвета в одежде. Определите свой цветотип и тогда подбирать удачные луки станет гораздо легче.