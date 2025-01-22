Аби завжди виглядати довершено, потрібно віднайти свій стиль. Зробити це легко, якщо дотримуватись декількох простих порад, пише 24 Канал.

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Як створити індивідуальний стиль

Звичайно, можна наслідувати чужі образи і таким чином формувати свій гардероб. Проте, ця стратегія у перспективі провальна. Набагато краще навчитися "відчувати" свої речі, для цього потрібно:

Проаналізувати свій спосіб життя

Займіться докладним аналізом куди ви ходите і як часто, врахуйте особливості робочого дрес-коду, якщо вони є. Також зверніть увагу на погодні умови. Речі мають бути не тільки красивими, а ще й відповідати вашому щоденному запиту.

Наприклад, якщо вам доводиться багато ходити, краще надати перевагу взуттю на низькому ходу і одягу, який не сковує рухи.

Порада! Щоб розбавити образи, підберіть декілька аксесуарів, які ви зможете періодично змінювати.

Знайти приклади образів, що надихають

Зробіть собі підбірку з фотографій образів, що вас надихають. Прикладів має бути багато, аби ви могли провести докладний аналіз. Потім "відсійте" образи, які не підходять під ваш спосіб життя, регіон проживання тощо.

Роздивіться фото, які залишились. Що їх об'єднує? Створіть список причин чому вам подобаються ці луки. Надалі, коли ви будете обирати якусь річ у магазині, шукайте в ній ті самі пункти, які прописали раніше.

Визначити свої переваги

Визначте ваш тип фігури і користуйтесь його перевагами. Наприклад, "груша" має виражені жіночні стегна, якими точно потрыбно пишатися. Однак, представницям цього типу фігури не варто перевантажувати саме нижню частину тіла. Краще розміщувати акцентні деталі на грудях чи у зоні плечей.

Лайфхак! Аби підкреслити унікальність зовнішності, вам потрібно обирати правильні кольори в одязі. Визначте свій кольоротип і тоді підбирати вдалі луки стане набагато легше.