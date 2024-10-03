Цвета волос, которые старят после 50 лет: противопоказано ли так краситься

Женщины после 50 лет пытаются улучшить свой внешний вид благодаря красивой прическе и окрашиванию волос. Впрочем стилисты отметили, что есть несколько цветов, которые только подчеркивают возраст, поэтому от них стоит отказаться.

В старшем возрасте редко кто обходит окрашивание волос, поскольку женщины хотят закрасить седину, поэтому почти все прибегают к изменению натурального цвета волос, пишет Lady 24. Однако неправильно подобранный оттенок может добавить лишнего возраста и акцентировать внимание на морщинах или покраснениях лица.

Читайте также Это однозначно табу: какие стрижки старят женщин после 50 лет

Именно поэтому женщинам после 50 лет стоит запомнить 3 цвета краски для волос, которые могут испортить вид.

Рыжий цвет

Таким цветом волос лучше не красить волосы старшим женщинам, поскольку рыжий почему-то визуально делает лицо уставшим, подчеркивает морщины и даже мелкие капилляры на коже.



Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Пепельный цвет

За рубежом женщины старшего возраста не все охотно прибегают к окрашиванию, поэтому поддерживают седину тонированием пепельного оттенка. От этого цвета стоит отказаться, поскольку на светлой коже лица он способен подчеркнуть все недостатки.



Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Черный цвет

Этот цвет способен сделать на несколько лет старше даже молодых девушек, не говоря о женщинах после 50 лет. С таким окрашиванием следует быть очень осторожными, если не хотите подчеркнуть возраст, морщины и неровности кожи. Выберите вместо этого темно-коричневый, который будет выглядеть гораздо лучше.



Цвета волос, которые старят женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Стилисты советуют женщинам старшего возраста обращать внимание на светлые оттенки, которые всегда имеют омолаживающий эффект. Пшеничный цвет, блонд или карамельный оттенок смогут скрыть возрастные изменения.