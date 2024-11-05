Как правильно носить свитер: какие можно заправлять в брюки, а какие – не стоит

Чтобы стильно выглядеть, каждый элемент гардероба нужно правильно носить. Свитера хорошо подходят к любому низу, однако стоит знать несколько правил, когда их надо заправлять в середину, а в каких случаях этого делать не надо.

Свитера имеют интересную историю в модном мире, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Stylist Yliko. Она отметила, что сначала свитера появились как одежда для рыбаков и моряков в холодных регионах – Ирландии и Шотландии. Там традиционно вязали теплые свитера из толстой шерсти для защиты от влаги и холода.

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В XX веке модный мир начал замечать практичность и эстетику свитеров. Именно Коко Шанель стала одной из первых дизайнеров, которая ввела свитера в женский гардероб и сделала их частью повседневного и элегантного стиля.

Уже в 1950–60-х годах свитера стали еще популярнее. Их актуализировали актеры и музыканты, которые носили как стильный элемент, при этом подчеркивая их комфорт. Сегодня же свитер является универсальным элементом гардероба, который ассоциируется с уютом и стильной вещью, без которой невозможно представить осенне-зимний сезон.

Для того, чтобы образы со свитерами имели стильный вид, стилист рассказала, как их стоит носить. По ее словам, любой гольф нужно заправлять в брюки или джинсы. Если внизу свитера есть манжет, то его лучше полностью не заправлять в брюки или юбку, а только переднюю часть.



Правильное ношение свитера / Фото из инстаграма @stylist_yliko



Правильное ношение свитера / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Свитера крупной вязки вообще не стоит заправлять внутрь. Если же свитер имеет плотную фактуру, то манжет можно скрыть и добавить вторым слоем.



Правильное ношение свитера / Фото из инстаграма @stylist_yliko



Правильное ношение свитера / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Этой осенью в тренде трикотаж, в том числе свитера разных форм и размеров с вязаными косами, узорные кардиганы и кашемировые гольфы. Самым популярным узором сезона является аргайл.

В гардеробе следует иметь классические нейтральные свитера, свитера ярких цветов для акцентных образов и свитера с интересными деталями, придающими оригинальности.