Светри мають цікаву історію в модному світі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Stylist Yliko. Вона зазначила, що спочатку светри з’явилися як одяг для рибалок та моряків у холодних регіонах – Ірландії та Шотландії. Там традиційно в’язали теплі светри з товстої шерсті для захисту від вологи та холоду.

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У XX столітті модний світ почав помічати практичність та естетику светрів. Саме Коко Шанель стала однією з перших дизайнерок, яка ввела светри в жіночий гардероб та зробила їх частиною повсякденного та елегантного стилю.

Вже у 1950–60-х роках светри стали ще популярнішими. Їх актуалізували актори та музиканти, які носили як стильний елемент, при цьому підкреслюючи їхній комфорт. Сьогодні ж светр є універсальним елементом гардероба, який асоціюється із затишком та стильною річчю, без якої неможливо уявити осінньо-зимовий сезон.

Для того, щоб образи зі светрами мали стильний вигляд, стилістка розповіла, як їх варто носити. За її словами, будь-який гольф потрібно заправляти в штани чи джинси. Якщо внизу светра є манжет, то його краще повністю не заправляти в штани чи спідницю, а лише передню частину.



Правильне носіння светра / Фото з інстаграму @stylist_yliko



Правильне носіння светра / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Светри крупної в’язки взагалі не варто заправляти всередину. Якщо ж светр має цупку фактуру, то манжет можна сховати й додати другим шаром.



Правильне носіння светра / Фото з інстаграму @stylist_yliko



Правильне носіння светра / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Цієї осені в тренді трикотаж, зокрема светри різних форм та розмірів з в’язаними косами, візерункові кардигани та кашемірові гольфи. Найпопулярнішим візерунком сезону є аргайл.

У гардеробі варто мати класичні нейтральні светри, светри яскравих кольорів для акцентних образів та светри з цікавими деталями, які додають оригінальності.