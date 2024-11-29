Один элемент, который сделает образ дорогим и изысканным: этот секрет знают не все

Зимнюю пору трудно представить без теплых вещей, впрочем свитера в сочетании с джинсами или брюками – это уже классика, а юбки и шорты не всегда хочется примерить в холодную погоду. Для того, чтобы образ выглядел изысканно и дорого не обязательно примерять платья. Советуем обратить внимание на стилизацию свитера.

Эстека Old Money приобрела популярность несколько сезонов назад и до сих пор не сдает своих позиций, пишет 24 Канал. К базовым вещам входят классические вещи в одном цвете, которые дорого выглядят. Этот наряд особенное тем, что будет актуально всегда и не выйдет из моды.

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Как стильно носить зимой свитер зимой

Простыми словами Old Money – это образ из классических вещей качественного материала. Среди всех возможных стилей, именно этот понравился девушкам больше всего, поэтому они даже зимой формируют интересные образы так, чтобы выглядеть элегантными.

Конечно же, изысканный образ может состоять из базового гольфа, свитера, классических брюк, джинсов, пальто, обуви и сумки. Но для того, чтобы образ не был скучным, но и имел настоящую нотку эстетики Old Money, предлагаем стилизовать два свитера в образе.

Свитер – это незаменимая вещь в холодное время, поэтому именно благодаря ему можно создать элегантный и простой look в стиле "тихой роскоши". Для того, чтобы стилизовать интересно свитера, советуем добавить в свой гардероб несколько однотонных вариантов.

Чтобы аутфит не казался занудным, попробуйте поверх него одеть еще один свитер. Такое сочетание выглядит изысканно. Такую стилизацию представил бренд Michael Kors и Rabanne.



Эффектное ношение свитера / Фото Harper's Bazaar



Стильное ношение свитера / Фото Harper's Bazaar

Дублирование свитера на плечах поверх другого стало модным приемом, который охотно демонстрируют на себе модные девушки. Но если такая стилизация всем нам знакома, тогда стоит посмотреть на еще один интересный прием и завязать свитер на поясе. Это выглядит необычно, но очень стильно и красиво.



Интересное ношение свитера / Фото Harper's Bazaar



Стильное ношение свитера / Фото Harper's Bazaar

Чтобы еще больше добавить образу эффектности, рекомендуем носить свитер поверх пальто или жакетов.

Свитер поверх пальто

Свитер поверх жакета

Эстетика "тихой роскоши" будет с нами всегда, поскольку состоит из элегантных вещей, которые относятся к базовому гардеробу. Все эти универсальные вещи прекрасно подходят для создания повседневных и даже праздничных образов.

Old money – это сдержанный, дорогой и актуальный стиль, независимо от модных веяний, поэтому советуем сделать на него ставку, если хотите всегда выглядеть эффектно.