Как это сделать с помощью маски, что популярна среди моделей, рассказывает Lady 24.

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Какая маска поможет очистить кожу

Тикток-блогер Джейми Николь делится на своей странице советами по уходу за кожей. Так, недавно она опубликовала рецепт маски, которую советуют делать в модельных школах на случай высыпаний.

Все, что нужно для этой процедуры, – это мед манука или любой другой и овсянка. Достаточно взять полстакана хлопьев, слегка измельчить их в блендере и смешать с медом до образования кремообразной консистенции.

Как сделать маску для чистой кожи: смотрите видео

Овсянка будет впитывать лишний кожный жир, что и приводит к проблемам на лице, а также во время смывания нежно отшелушивать омертвевшие клетки. Мед же обладает антибактериальным действием, что предотвратит новые высыпания,

– объясняет блогерша.

Она советует делать такую маску 2 – 3 раза в неделю и держать ее примерно 10 – 15 минут на коже перед тем, как смыть теплой водой, массируя кожу.

По словам Джейми, такая уходовая рутина позволит уменьшить количество высыпаний и поддерживать кожу гладкой.