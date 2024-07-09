Як це зробити за допомогою маски, що популярна серед моделей, розповідає Lady 24.
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Яка маска допоможе очистити шкіру
Тікток-блогерка Джеймі Ніколь ділиться на своїй сторінці порадами щодо догляду за шкірою. Так, нещодавно вона опублікувала рецепт маски, яку радять робити у модельних школах на випадок висипань.
Усе, що потрібно для цієї процедури, – це мед манука чи будь-який інший та вівсянка. Достатньо взяти пів склянки пластівців, злегка подрібнити їх у блендері та змішати з медом до утворення кремоподібної консистенції.
Як зробити маску для чистої шкіри: дивіться відео
Вівсянка всотуватиме зайвий шкірний жир, що й призводить до проблем на обличчі, а також під час змивання ніжно відлущуватиме змертвілі клітини. Мед же має антибактеріальну дію, що запобігатиме новим висипанням,
– пояснює блогерка.
Вона радить робити таку маску 2 – 3 рази на тиждень та тримати її приблизно 10 – 15 хвилин на шкірі перед тим, як змити теплою водою, масуючи шкіру.
За словами Джеймі, така доглядова рутина дозволить зменшити кількість висипань та підтримуватиме шкіру гладенькою.