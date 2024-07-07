Розчаровуватися тут не варто. Є прості альтернативи косметичним продуктам, які працюють блискуче. Як зняти макіяж в домашніх умовах без спеціальних засобів, розповідаємо далі.

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Оливкова олія

Оливкова олія – золотий інгредієнт у сфері догляду за шкірою, за допомогою якого, зокрема, можна зняти макіяж.

Це чудовий і простий спосіб зняти макіяж з очей. Спочатку я змочую ватний диск водою, а потім додаю велику кількість оливкової олії. Потім я проводжу ним по області очей, щоб миттєво видалити макіяж з очей, зокрема туш,

– розповідає експертка з краси Марі Воткінсон.

Вона додає, що оливкова олія, як правило, є чистою та необробленою, тож не викликає висипань. Крім того, вона має пом'якшувальну дію.

Кокосове масло

Косметологиня Рейчел Лозіна зазначає, що будь-яка олія для зняття макіяжу, як правило, є чудовим вибором.

Олія розчиняє бруд і макіяж на шкірі, тому, коли ви наносите після її використання очищувальний засіб, обличчя залишається чистим,

– пояснює експертка.

Її улюбленою також є оливкова олія, але косметологиня зауважує, що не менш гарний результат дасть і кокосова олія. Єдина відмінність, що вона краще підходить людям із сухою шкірою, ніж зі схильною до жирності.

Олія жожоба

Це ще одна першокласна олія, яку можна використовувати для зняття макіяжу. Вона ефективно розчиняє косметику та забруднення, не позбавляючи шкіри натуральних олій.

Олія жожоба дуже нагадує природний шкірний жир. Це робить її некомедогенною. Малоймовірно, що вона закупорить пори або сприятиме появі вугрів, тому підходить для всіх типів шкіри, включаючи жирну та схильну до акне,

– ділиться косметологиня Алексіс Пфроппер.

Олія та маленька щіпка харчової соди

Для того, щоб зняти дуже стійкий макіяж або засоби із силіконовою основою, косметологи радять змішати будь-яку олію з маленькою щіпкою харчової соди.

Це видалить більше залишків силікону. Однак я не раджу використовувати соду у зоні навколо очей,

– наголошує косметологиня Еліна Федотова.

Алое

Щоб отримати заспокійливий і ніжний засіб для зняття макіяжу, візьмуть алое. Цей інгредієнт підходить для чутливої ​​шкіри та напрочуд добре справляється з легким макіяжем.

Просто нанесіть невелику кількість гелю алое на ватний диск або кінчики пальців і обережно помасажуйте обличчя, щоб видалити макіяж. Після цього вмийтеся водою,

– радить Пфроппер.

Вівсяне борошно, вода і мед

Для ніжного скрабу, який можна використовувати як засіб для зняття макіяжу, експерти пропонують поєднати вівсяне борошно з водою та медом.

Змішайте чверть склянки води з чвертю склянки борошна, потім додайте чайну ложку меду та перемішайте до кремоподібної консистенції. Далі суміш слід нанести як маску та потримати до 10 хвилин.

Після цього лишається лише добре вмитися, масажуючи шкіру. Маленькі частинки вівса діятимуть як скраб, а мед, що має протизапальну дію, очистить пори.