Детские костюмы на Хэллоуин: идеи, которые точно понравятся малышам
- На Хэллоуин дети могут выбрать костюмы Джокера, Венздей Аддамс, ведьмы, Харли Квин, черного ангела или скелета.
- Самым популярным является костюм клоуна Пениввайза из фильма "Оно", для которого нужен белый грим и красный шарик.
Все чаще дети также приобщаются к Хэллоуину в желании примерить интересный образ. Сделать этот праздник для ребятишек особенным достаточно просто – стоит лишь подобрать соответствующий костюм.
На Хэллоуин дети могут выглядеть по разному – в классических привычных образах или переодеться в героев из фильмов, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Collen Brown.
Читайте также Нужна только вилка и фольга: как сделать жуткий макияж на Halloween
Праздник Хэллоуина достаточно распространен в США и странах Европы, однако из года в год он набирает популярность у нас. Если вы еще не придумали, как одеть своего ребенка в этот веселый праздник – предлагаем посмотреть самые интересные идеи.
Какой образ выбрать детям на Хэллоуин?
На Хэллоуин часто примеряют образ Джокера. Нужно только сделать похожий грим и примерить красный костюм или платье.
Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока
Девочкам, которые любят черные платья можно выбрать образ Венздей Аддамс. Достаточно примерить черное платье с белым воротничком, иметь серьезное выражение лица и заплести две косички. Это перевоплощение является очень легким и простым.
Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока
Костюм ведьмы – это классика, которая никогда не выходит из моды. Для создания аутфита нужно черное платье, острая шляпа, волшебная палочка или метла.
Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока
Также на Хэллоуин можно превратиться в озорницу Харли Квинн. Пряди волос можно закрасить смываемой краской, одеть блестящие шорты и спортивную кофту. Среди главных деталей – не забудьте о бейсбольной бите, два хвостика вверху и нарисованное сердечко на лице.
Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока
Интересный вид имеет образ черного ангела. Наденьте черный гольф и юбку и сочетайте с черными крыльями. Блестки можно использовать в качестве декорирования аутфита на лице.
Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока
Эффектный вид имеет костюм скелета. Нужно только сделать грим на лице или одеть маску. Образ можно сделать самостоятельно, а подойдет он одинаково мальчикам или девочкам.
Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока
Чаще всего на Хэллоуин выбирают костюм клоуна Пениввайза из фильма "Оно". На тикток-странице блогера Kenzie показано, как можно еще интересно выглядеть. Нужно нанести на лицо белый грим, сделать фирменную улыбку и держать в руках красный шарик. Но следите за тем, чтобы образ был праздничным, а не пугал других.
Образ клоуна из фильма "Оно": смотрите видео
Как еще можно выглядеть на Хэллоуин?
Прическа "Летучая мышь" для Хэллоуина создается из двух высоких хвостов, пучка, черного носка и вырезанных из картона ушей.
В нашем материале вспомнили топовые выходы звезд на Хэллоуин. Зои Кравиц и Ченнинг Татум в 2023 году появились в образах из фильма "Ребенок Розмари" Романа Полански. Адель создала макияж в стиле Мортиши Аддамс, изменив свои белокурые волосы на черный парик.
Частые вопросы
Какие образы для детей на Хэллоуин были предложены в статье?
В статье предложены такие образы для детей на Хэллоуин: Джокер, Венздей Аддамс, ведьма, Харли Квинн, черный ангел, скелет и клоун Пениввайз.
Какие элементы необходимы для создания образа Венздей Аддамс?
Для создания образа Венздей Аддамс нужно черное платье с белым воротничком, серьезное выражение лица и две косички.
Какой костюм на Хэллоуин является классикой, которая никогда не выходит из моды?
Костюм ведьмы является классикой, которая никогда не выходит из моды - он включает черное платье, острую шляпу, волшебную палочку или метлу.