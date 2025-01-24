После 50 лет перед многими женщинами встает дилемма – как же правильно одеваться, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Очень важно создать такой образ, который будет отражать зрелую красоту и не выходить за пределы дозволенного.

Смотрите также Это надо выбросить: как не надо одеваться женщинам после 50 лет

В целом четких правил одежды по возрастной категории нет. Главное себя хорошо чувствовать в одежде и зеркале. Если же хотите всегда иметь стильный и свежий обзор, тогда обратите внимание на несколько важных правил.

Выбирайте качественные вещи

Образы должны выглядеть дорого, а значит стоит обращать внимание на качество. Делайте ставку на бюджетные классические и минималистичные вещи, которые хорошо смотрятся и хорошо сочетаются между собой.

Избегайте "домашней" одежды

Не стоит носить одежду, которая напоминает халат или трикотажную пижаму, потому что такой наряд только удешевляет образ. Для будничных образов выбирайте вещи в стиле кэжуал, которые имеют нейтральный вид.

Делайте ставку на лаконичность

Изысканным и элегантным образ делают простые и четкие линии. Можно даже не отказываться от коротких платьев, которые имеют правильный крой и лаконичный силуэт.

Не носите детские цвета и принты

Не стоит во взрослом возрасте носить наряды с рюшами, оборками или яркими цветами. Избегайте цветочных детских принтов и выбирайте взамен однотонные вещи, которые будут изысканно выглядеть.

Носите спортшик

Не надо думать, что спортивные вещи – это только для молодых людей. Даже в старшем возрасте спортивные костюмы, джинсы и куртка с кроссовками добавляют энергии и выглядят актуально и непринужденно.

Следите за трендами

50-летний возраст – не повод отказываться от модных трендов. Следите за тем, что сейчас носят и попробуйте примерить на себя.

Обращайте внимание на детали

Дополняйте образы очками, легким макияжем, выразительными бровями, яркой помадой, обувью и сумкой, чтобы создать целостный и стильный образ.

Залог элегантности – простота

Стилисты советуют старшим женщинам отдавать предпочтение простым линиям и силуэтам. К образу в спокойных, пастельных тонах можно добавить яркую вещь или текстурный аксессуар.

Ухоженные волосы

Очень важно в старшем возрасте следить за укладкой. Правильная стрижка и прическа способна убрать лишний возраст. Стилисты рекомендуют делать градуированное каре или боб.

Бижутерия вместо золота

Тренд на золотые серьги и цепочки уже прошел, поэтому советуем довершать образ красивыми украшениями из качественных материалов, которые придадут образу свежести и стиля.