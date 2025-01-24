Одежда, которая омолаживает женщин после 50 лет: правила стиля для красивого вида

Каждая женщина хочет выглядеть красиво, но после 50 лет уже не так легко достичь роскошного эффекта, однако вполне возможно, если знать, как правильно одеваться. Есть определенные вещи, которые уберут сразу несколько лишних лет.

После 50 лет перед многими женщинами встает дилемма – как же правильно одеваться, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Очень важно создать такой образ, который будет отражать зрелую красоту и не выходить за пределы дозволенного.

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В целом четких правил одежды по возрастной категории нет. Главное себя хорошо чувствовать в одежде и зеркале. Если же хотите всегда иметь стильный и свежий обзор, тогда обратите внимание на несколько важных правил.

Выбирайте качественные вещи

Образы должны выглядеть дорого, а значит стоит обращать внимание на качество. Делайте ставку на бюджетные классические и минималистичные вещи, которые хорошо смотрятся и хорошо сочетаются между собой.

Избегайте "домашней" одежды

Не стоит носить одежду, которая напоминает халат или трикотажную пижаму, потому что такой наряд только удешевляет образ. Для будничных образов выбирайте вещи в стиле кэжуал, которые имеют нейтральный вид.

Делайте ставку на лаконичность

Изысканным и элегантным образ делают простые и четкие линии. Можно даже не отказываться от коротких платьев, которые имеют правильный крой и лаконичный силуэт.

Не носите детские цвета и принты

Не стоит во взрослом возрасте носить наряды с рюшами, оборками или яркими цветами. Избегайте цветочных детских принтов и выбирайте взамен однотонные вещи, которые будут изысканно выглядеть.

Носите спортшик

Не надо думать, что спортивные вещи – это только для молодых людей. Даже в старшем возрасте спортивные костюмы, джинсы и куртка с кроссовками добавляют энергии и выглядят актуально и непринужденно.

Следите за трендами

50-летний возраст – не повод отказываться от модных трендов. Следите за тем, что сейчас носят и попробуйте примерить на себя.

Обращайте внимание на детали

Дополняйте образы очками, легким макияжем, выразительными бровями, яркой помадой, обувью и сумкой, чтобы создать целостный и стильный образ.

Залог элегантности – простота

Стилисты советуют старшим женщинам отдавать предпочтение простым линиям и силуэтам. К образу в спокойных, пастельных тонах можно добавить яркую вещь или текстурный аксессуар.

Ухоженные волосы

Очень важно в старшем возрасте следить за укладкой. Правильная стрижка и прическа способна убрать лишний возраст. Стилисты рекомендуют делать градуированное каре или боб.

Бижутерия вместо золота

Тренд на золотые серьги и цепочки уже прошел, поэтому советуем довершать образ красивыми украшениями из качественных материалов, которые придадут образу свежести и стиля.