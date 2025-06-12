Что носить женщинам после 60 лет: идеальный образ показывает Деми Мур

Современные женщины после 60 лет стараются следить за собой и выбирают для себя модные и стильные вещи. Актриса Деми Мур недавно показала красивый образ, который могут принять во внимание все старшие женщины, поскольку его достаточно легко повторить.

Знаменитость всегда заботится о своем внешнем виде и знает, что правильно подобранный наряд способен даже омолодить на несколько лет, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Деми Мур.

Читайте также Как красиво одеться на праздник после 40 лет: элегантный образ Иванки Трамп

После 60 лет важно понимать, какие вещи одевать, чтобы сформировать красивый образ. Чтобы вдохновиться интересной стилизацией, советуем обратить внимание на аутфит актрисы. Он состоит из базовых вещей, но вместе этот наряд выглядит непревзойденно.

Как одеться после 60 лет – пример Деми Мур

Деми Мур следит за своей фигурой, впрочем возраст способен выдавать лишние сантиметры, поэтому актриса надела голубые джинсы на высокой посадке, которые удачно спрятали ее живот и сделали талию изящной. Звезда выбрала для себя стильные джинсы со швами по длине и пуговицами.

Сверху актриса надела изящную белую блузу с V-образным вырезом, которая открывала ее шею. Сверху Деми Мур примерила молочный жакет, который дополнила молочной сумкой.

62-летняя красавица распустила длинные волосы, надела солнцезащитные очки коричневого цвета и довершила аутфит несколькими украшениями – серьгами, кольцом и минималистичной цепочкой с кулоном.

Сочетание джинсов и блузы с жакетом – это классика, которая будет уместной для повседневного или праздничного выхода. Белый цвет всегда освежает и омолаживает, поэтому к джинсам можно подобрать футболку, или лонгслив вместо жакета и блузы.

К слову! На примере королевы Летиции мы показали, как можно стильно и красиво одеваться как можно стильно и красиво одеться в 50 лет.

Образ придаст эффектности, если примерить еще и туфли на каблуках, но для того, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на ноги, можно смело одеть трендовые слинбеки с низким каблуком.