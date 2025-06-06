Ее Величество тщательно следит за своим внешним видом, поэтому всегда появляется на светских выходах в красивом и сдержанном наряде, пишет 24 Канал.

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Королева Испании очень часто выбирает простой и минималистичный наряд. Она любит поддерживать локальные бренды, поэтому охотно примеряет на себе вещи из массмаркета. Во время своего последнего выхода Летиция снова выбрала для себя бюджетные вещи, в которых выглядела безупречно.

Образ королевы Летиции

52-летняя знаменитость вышла в свет в костюме, состоящий из двубортного жакета и брюк в изумрудном оттенке. Этот костюм королева Летиция приобрела в испанском магазине Mango. Такой жакет стоит 80 евро, а брюки – 50 евро. Под низ блейзера она надела базовую черную майку.

Свой образ королева дополнила туфлями с ремешками черного цвета и довершила свой образ удлиненными золотыми серьгами. Она распустила волосы и уложила их в фирменные легкие волны.



Стильный образ королевы Летиции / Фото Getty Images

Это уже не впервые Летиция вместо дорогих брендов выбирает для себя доступный наряд из испанских магазинов. Она может выйти в свет в вещах от Zara, Massimo Dutti или Mango.

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