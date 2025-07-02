Что носить девушкам низкого роста, чтобы визуального его удлинить: основные секреты
- Для визуального удлинения силуэта девушкам низкого роста стоит выбирать вертикальные принты, подчеркивать линию талии и избегать свободной одежды.
- Рекомендуются брюки и юбки с завышенной талией, а также структурированные силуэты, которые подчеркивают форму и создают акцент на талии.
Невысокий рост – не является проблемой, впрочем иногда сложно подобрать трендовую одежду и правильно ее сформировать. Чтобы легко решить проблему, нужно лишь знать о нарядах, которые стоит надевать, а от которых надо отказаться.
Даже с низким ростом можно применять определенные лайфхаки, которые смогут корректировать аутфиты под комплектацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Vovk. Первым звоночком того, что вещи выглядят некорректно из-за роста является неправильный выбор одежды.
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Для создания красивого образа, стоит обратить внимание на определенные секреты, которые помогут почувствовать себя стильно и уверенно.
Выбор принтов
Правильно подобранный принт может визуально вытянуть силуэт. Хорошо удлиняет тело и ноги вертикальный принт. Можно выбирать для себя брюки с тонкими полосками и жакет. Стилисты советуют выбирать простой верх, без каких-либо пышных рукавов и оборок, потому что они способны добавить объема и даже визуально заберут несколько сантиметров роста.
Образы для девушек невысокого роста / Фото Vovk
Обозначение линии талии
Девушкам невысокого роста визуально силуэт нужно разбивать на верх и низ, делая акцент на линии талии. Такой простой лайфхак поможет удлинить ноги. Приобретите для себя юбку и брюки с завышенной талией. Благодаря такому наряду ноги будут стройнее, а сочетание с обувью на каблуках сделает их визуально длиннее.
Хорошо разбивает силуэт обычный пояс. А еще замечательный акцент на талии создают вещи контрастных цветов.
Образы для девушек невысокого роста / Фото Vovk
Структурированные силуэты
Не стоит низким девушкам примерять свободные платья, футболки оверсайз или прямые рубашки. Безразмерная одежда делает фигуру шире, а рост – еще меньше. Вместо таких фасонов лучше выбирать платье с поясом на запах, платье футляр средней длины или платье-комбинацию в длине мини.
Образы для девушек невысокого роста / Фото Vovk
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