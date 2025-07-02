Навіть з низьким зростом можна застосовувати певні лайфхаки, які зможуть коригувати аутфіти під комплектацію, пише 24 Канал з посиланням на Vovk. Першим дзвіночком того, що речі виглядають некоректно через зріст є неправильний вибір одягу.

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Для створення красивого образу, варто звернути увагу на певні секрети, які допоможуть відчути себе стильно та впевнено.

Вибір принтів

Правильно підібраний принт може візуально витягнути силует. Добре видовжує тіло й ноги вертикальний принт. Можна обирати для себе штани з тонкими смужками та жакет. Стилісти радять обирати простий верх, без будь-яких пишних рукавів та оборок, бо вони здатні додати об’єму та навіть візуально заберуть кілька сантиметрів зросту.



Образи для дівчат невисокого росту / Фото Vovk

Позначення лінії талії

Дівчатам невисокого росту візуально силует потрібно розбивати на верх та низ, роблячи акцент на лінії талії. Такий простий лайфхак допоможе видовжити ноги. Придбайте для себе спідницю та штани із завищеною талією. Завдяки такому вбранню ноги будуть стрункішими, а поєднання зі взуттям на підборах зробить їх візуально довшими.

Добре розбиває силует звичайний пояс. А ще чудовий акцент на талії створюють речі контрастних кольорів.



Образи для дівчат невисокого росту / Фото Vovk

Структуровані силуети

Не варто низьким дівчатам приміряти вільні сукні, футболки оверсайз чи прямі сорочки. Безрозмірний одяг робить фігуру ширшою, а зріст – ще меншим. Замість таких фасонів краще обирати сукню з поясом на запах, плаття футляр середньої довжини чи сукню-комбінацію в довжині міні.



Образи для дівчат невисокого росту / Фото Vovk

До слова, астрологи виділили 5 знаків Зодіаку, які не переймаються зовнішнім виглядом і можуть одягатися недоречно для подій. Більше про це читайте в нашому матеріалі.