Каких ошибок следует избегать при оформлении гостиной, по мнению дизайнеров интерьера, чтобы комната получилась идеальной, рассказываем далее.
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Выбор комплекта мебели
Конечно, удобно выбрать мебель из одного комплекта, но когда дело доходит до эстетики, это главная ошибка.
При выборе мебели важно создать баланс и красоту в дизайне. Детали должны работать вместе, но важно избегать целых наборов но важно избегать целых наборов,
– говорят дизайнеры Кевин Каминкси и Алексис Пью.
По их словам, цель заключается в том, чтобы найти элементы, которые дополняют друг друга, чтобы создать пространство, которое имеет разнообразие и визуальный интерес.
Неудобная мебель
По словам дизайнера Меган Прайм, даже если вам действительно нравится, как предмет интерьера выглядит в пространстве, неудобство – большой минус.
Избегайте некомфортной мебели, предназначенной только для красоты. Гостиная должна быть теплой, привлекательной и уютной, потому что в ней обычно мы проводим больше всего времени,
– делится эксперт.
Гостиная должна быть удобной и стильной: смотрите фото
Отказ от стиля ради детей или животных
То, что у вас есть дети или животные, не означает, что стоит отказываться от хорошего пространства.
Я вижу, что людям часто трудно выбрать правильные материалы и ткани для своей мебели и аксессуаров, которые сделают пространство красивым, но и надежным. Однако использование мягких и удобных тканей имеет огромное значение,
– рассказывает дизайнер Алексис Витале.
Она добавляет, что сегодня существует много вариантов стильных и прочных материалов, а также не менее хорошим решением будет выбрать чехол для мебели, который защитит их и который легко постирать дома.
Ошибка многих людей относительно гостиной заключается в том, что в комнате нет достаточного количества мест для сидения.
Даже если у вас маленькая гостиная, вам все равно нужно помнить о том, чтобы были место для сидения гостей. Поэтому один диван и один журнальный столик не сработают. Проявите креативность и добавьте в пространство табуретки или пуфики. Они также могут поместиться под ваш журнальный столик,
– предлагает Алексис Витале.
Функциональность важна в гостиной: смотрите фото
Игнорирование масштаба
Каминкси и Пью говорят, что многие люди не осознают важности масштаба и пропорций при выборе мебели.
Слишком большие, или слишком маленькие, или неправильно расположенные друг относительно друга предметы интерьера могут создать комнату, которая будет выглядеть несбалансированной. Это может повлиять на функциональность и красоту помещения,
– замечают эксперты.
Если нет уверенности, или определенный предмет мебели будет подходить в гостиной, они предлагают попробовать очертить его границы синей малярной лентой. Таким образом, можно получить лучшее представление о размере и уместность вещи, прежде чем покупать ее.