Каких ошибок следует избегать при оформлении гостиной, по мнению дизайнеров интерьера, чтобы комната получилась идеальной, рассказываем далее.

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Выбор комплекта мебели

Конечно, удобно выбрать мебель из одного комплекта, но когда дело доходит до эстетики, это главная ошибка.

При выборе мебели важно создать баланс и красоту в дизайне. Детали должны работать вместе, но важно избегать целых наборов но важно избегать целых наборов,

– говорят дизайнеры Кевин Каминкси и Алексис Пью.

По их словам, цель заключается в том, чтобы найти элементы, которые дополняют друг друга, чтобы создать пространство, которое имеет разнообразие и визуальный интерес.

Неудобная мебель

По словам дизайнера Меган Прайм, даже если вам действительно нравится, как предмет интерьера выглядит в пространстве, неудобство – большой минус.

Избегайте некомфортной мебели, предназначенной только для красоты. Гостиная должна быть теплой, привлекательной и уютной, потому что в ней обычно мы проводим больше всего времени,

– делится эксперт.

Гостиная должна быть удобной и стильной: смотрите фото

Отказ от стиля ради детей или животных

То, что у вас есть дети или животные, не означает, что стоит отказываться от хорошего пространства.

Я вижу, что людям часто трудно выбрать правильные материалы и ткани для своей мебели и аксессуаров, которые сделают пространство красивым, но и надежным. Однако использование мягких и удобных тканей имеет огромное значение,

– рассказывает дизайнер Алексис Витале.

Она добавляет, что сегодня существует много вариантов стильных и прочных материалов, а также не менее хорошим решением будет выбрать чехол для мебели, который защитит их и который легко постирать дома.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом. Малое количество мест для сидения

Ошибка многих людей относительно гостиной заключается в том, что в комнате нет достаточного количества мест для сидения.

Даже если у вас маленькая гостиная, вам все равно нужно помнить о том, чтобы были место для сидения гостей. Поэтому один диван и один журнальный столик не сработают. Проявите креативность и добавьте в пространство табуретки или пуфики. Они также могут поместиться под ваш журнальный столик,

– предлагает Алексис Витале.

Функциональность важна в гостиной: смотрите фото

Игнорирование масштаба

Каминкси и Пью говорят, что многие люди не осознают важности масштаба и пропорций при выборе мебели.

Слишком большие, или слишком маленькие, или неправильно расположенные друг относительно друга предметы интерьера могут создать комнату, которая будет выглядеть несбалансированной. Это может повлиять на функциональность и красоту помещения,

– замечают эксперты.

Если нет уверенности, или определенный предмет мебели будет подходить в гостиной, они предлагают попробовать очертить его границы синей малярной лентой. Таким образом, можно получить лучшее представление о размере и уместность вещи, прежде чем покупать ее.