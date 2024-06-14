Яких помилок слід уникати при оформленні вітальні, на думку дизайнерів інтер’єру, щоб кімната вийшла ідеальною, розповідаємо далі.

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Вибір комплекту меблів

Звісно, ​​зручно обрати меблі з одного комплекту, але коли справа доходить до естетики, це головна помилка.

При виборі меблів важливо створити баланс та красу в дизайні. Деталі повинні працювати разом, але важливо уникати цілих наборів,

– кажуть дизайнери Кевін Камінксі та Алексіс П’ю.

За їхніми словами, мета полягає в тому, щоб знайти елементи, які доповнюють одне одного, аби створити простір, який має різноманітність і візуальний інтерес.

Незручні меблі

За словами дизайнерки Меган Прайм, навіть якщо вам справді подобається, як предмет інтер'єру виглядає в просторі, незручність – великий мінус.

Уникайте некомфортних меблів, призначених лише для краси. Вітальня має бути теплою, привабливою та затишною, тому що в ній зазвичай ми проводимо найбільше часу,

– ділиться експертка.

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Відмова від стилю заради дітей чи тварин

Те, що у вас є діти чи тварини, не означає, що варто відмовлятися від гарного простору.

Я бачу, що людям часто важко вибрати правильні матеріали та тканини для своїх меблів і аксесуарів, які зроблять простір гарним, але й надійним. Однак використання м’яких і зручних тканин має величезне значення,

– розповідає дизайнерка Алексіс Вітале.

Вона додає, що сьогодні існує багато варіантів стильних та міцних матеріалів, а також не менш гарним рішенням буде обрати чохол для меблів, який захистить їх та який легко випрати вдома.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Мала кількість місць для сидіння

Помилка багатьох людей щодо вітальні полягає в тому, що у кімнаті немає достатньої кількості місць для сидіння.

Навіть якщо у вас маленька вітальня, вам все одно потрібно пам’ятати про те, щоб були місце для сидіння гостей. Тож один диван і один журнальний столик не спрацюють. Проявіть креативність і додайте в простір табуретки або пуфики. Вони також можуть поміститися під ваш журнальний столик,

– пропонує Алексіс Вітале.

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Ігнорування масштабу

Камінксі та П’ю кажуть, що багато людей не усвідомлюють важливості масштабу та пропорцій при виборі меблів.

Занадто великі, або занадто малі, або неправильно розташовані один відносно одного предмети інтер'єру можуть створити кімнату, яка буде виглядати незбалансованою. Це може вплинути на функціональність і красу приміщення,

– зауважують експерти.

Якщо немає впевненості, чи певний предмет меблів буде пасувати у вітальні, вони пропонують спробувати окреслити його межі синьою малярською стрічкою. Таким чином, можна отримати краще уявлення про розмір та доречність речі, перш ніж купувати її.