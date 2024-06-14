Пространство получится безупречным: 5 ошибок, которых стоит избегать во время декора гостиной

Гостиная является одной из самых важных комнат в доме, потому что здесь обычно все собираются вместе, отдыхают и наслаждаются временем. Но украсить это пространство может быть сложно.

Каких ошибок следует избегать при оформлении гостиной, по мнению дизайнеров интерьера, чтобы комната получилась идеальной, рассказываем далее.

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Выбор комплекта мебели

Конечно, удобно выбрать мебель из одного комплекта, но когда дело доходит до эстетики, это главная ошибка.

При выборе мебели важно создать баланс и красоту в дизайне. Детали должны работать вместе, но важно избегать целых наборов но важно избегать целых наборов,

– говорят дизайнеры Кевин Каминкси и Алексис Пью.

По их словам, цель заключается в том, чтобы найти элементы, которые дополняют друг друга, чтобы создать пространство, которое имеет разнообразие и визуальный интерес.

Неудобная мебель

По словам дизайнера Меган Прайм, даже если вам действительно нравится, как предмет интерьера выглядит в пространстве, неудобство – большой минус.

Избегайте некомфортной мебели, предназначенной только для красоты. Гостиная должна быть теплой, привлекательной и уютной, потому что в ней обычно мы проводим больше всего времени,

– делится эксперт.

Гостиная должна быть удобной и стильной: смотрите фото

Отказ от стиля ради детей или животных

То, что у вас есть дети или животные, не означает, что стоит отказываться от хорошего пространства.

Я вижу, что людям часто трудно выбрать правильные материалы и ткани для своей мебели и аксессуаров, которые сделают пространство красивым, но и надежным. Однако использование мягких и удобных тканей имеет огромное значение,

– рассказывает дизайнер Алексис Витале.

Она добавляет, что сегодня существует много вариантов стильных и прочных материалов, а также не менее хорошим решением будет выбрать чехол для мебели, который защитит их и который легко постирать дома.

Малое количество мест для сидения

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Ошибка многих людей относительно гостиной заключается в том, что в комнате нет достаточного количества мест для сидения.

Даже если у вас маленькая гостиная, вам все равно нужно помнить о том, чтобы были место для сидения гостей. Поэтому один диван и один журнальный столик не сработают. Проявите креативность и добавьте в пространство табуретки или пуфики. Они также могут поместиться под ваш журнальный столик,

– предлагает Алексис Витале.

Функциональность важна в гостиной: смотрите фото

Игнорирование масштаба

Каминкси и Пью говорят, что многие люди не осознают важности масштаба и пропорций при выборе мебели.

Слишком большие, или слишком маленькие, или неправильно расположенные друг относительно друга предметы интерьера могут создать комнату, которая будет выглядеть несбалансированной. Это может повлиять на функциональность и красоту помещения,

– замечают эксперты.

Если нет уверенности, или определенный предмет мебели будет подходить в гостиной, они предлагают попробовать очертить его границы синей малярной лентой. Таким образом, можно получить лучшее представление о размере и уместность вещи, прежде чем покупать ее.