"Волосы кричат от этого": как олимпийские пловчихи создают самые "болезненные" прически в мире

В Париже 11 августа завершилась Олимпиада-2024. Взгляды зрителей были прикованы не только к соревнованиям, но и к стилю спортсменов. Так, в сети обратили внимание на прически пловцов, которые остались неизменными даже после выступления.

В сети участницы американской команды по спортивному плаванию рассказали, что их прически приносят немало дискомфорта. Однако они являются важным условием эстетического вида во время выступления, поэтому спортсменки готовы на жертвы ради красоты.

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Как пловчихи создают и "разбирают" свои прически

Женская команда США по спортивному плаванию после 20 лет неудач наконец завоевала серебро на Олимпиаде в Париже. Команда уверенно выполнила сложную программу под песню Майкла Джексона "Smooth Criminal" и финишировала сразу после Китая.

После успешного выступления спортсменки в интервью поделились, как создают свои прически и "разбирают" их. Ведь даже после воды волосы не теряют формы и продолжают держаться в пучке, из которого ни один волос не выбивается.

Так, Даниэла Рамирес из команды США рассказала, что сделать такую прическу непросто, однако с опытом на это уходит все меньше времени. Сначала пловчихи наносят на волосы желатин Knox. Этот порошок, как и обычное желе, заливают горячей водой, а после – полученную смесь наносят на волосы. Это делается для того, чтобы зафиксировать прическу, которая не будет терять своего вида после контакта с водой. В общем, Даниэла тратит на создание пучка, залитого желатином, около 40 минут, хотя раньше на это выделяла около 2,5 часа.

Как олимпийские пловчихи создают прически: смотрите видео

Впрочем, "разобрать" такую прическу гораздо сложнее. Во-первых, волосы фиксируются не только с помощью желатина, но и около 60 – 70 заколок. Во-вторых, надо удалить часть желатина, поэтому его приходится буквально соскребать с волос. Только после этого можно начинать мыть волосы.

Однако и этот этап не такой простой, как казалось, ведь, чтобы смыть желатин, необходимо пользоваться горячей водой. Даниэла рассказывает, что удаление желатина – это самый болезненный момент, поскольку горячей водой можно обжечь кожу головы. Кроме того, такие прически вызывают сильный дискомфорт и даже боль, ведь часто шпильки приходится вставлять друг в друга, и они давят на голову.

Как пловчихи "разбирают" свои прически: смотрите видео

К слову, пользователей сети шокировали такие детали от олимпийских спортсменов. Они не ожидали, что пловцам приходится идти на такие жертвы, чтобы иметь непревзойденный вид в воде.

Мои волосы кричат от этого. Я не могу поверить, что они (пловчихи – Lady) делают это со своими волосами,

– написала женщина под видео.

Пловчихи рассказали детали о своих прическах: смотрите видео