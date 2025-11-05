Три формы бровей, которые омолаживают лицо: будете выглядеть потрясающе

Форма бровей способна кардинально изменить внешность, поэтому не следует упускать эту важную деталь из виду. Брови надо подбирать так, чтобы подчеркнуть естественные линии лица и получить в результате очень красивый и даже омолаживающий вид.

Мастера коррекции бровей хорошо разбираются в формах, поэтому рассказали о трех типах бровей, которые лучше всего смотрятся на женщинах, пишет 24 Канал со ссылкой на Glam.

Какие брови омолаживают?

Прямые брови

Брови с минимальной дугой или без нее – красивая форма, которая освежает. Нужно выщипать только лишние волоски сверху естественной души, а нижнюю линию – не убирайте. Пространство между волосинками можно заполнить карандашом короткими штрихами.

На кончике можно сделать легкое опущение, чтобы добавить бровям естественности. Чтобы волоски легли мягко, их надо расчесать специальной щеткой.



Брови с приподнятыми кончиками

Благодаря таким бровям создается эффект подтянутого лица. Кончики, что направлены вверх – освежают образ. При формировании бровей внимание должно быть на кончик – приподнимайте его в направлении виска. Слишком длинный кончик делать не стоит, потому что это лишь добавит лишнего возраста.

Определить правильное окончание брови достаточно просто. Нужно приложить карандаш от внешней стороны носа через внешний угол глаза – именно там должна завершаться бровь.



Закругленные брови

Мягкая дуга в бровях открывает взгляд и делает образ женственным и свежим. Преимущество этой формы в том, что она не создает жестких черт.

Оформить закругленные брови достаточно просто. Нужно начать с передней части брови и приподнять ее так, чтобы пик пришелся над внешним краем зрачка, а тогда плавно опустить линию к кончику. Для заполнения можно использовать карандаш.

Придать бровям объема стоит благодаря гелю. Освежит вид хайлайтер под костью под бровью. Таким образом удастся добавить легкого сияния и открытости взгляду.



