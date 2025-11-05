Три форми брів, які омолоджують обличчя: будете виглядати приголомшливо

Форма брів здатна кардинально змінити зовнішність, тому не слід опускати цю важливу деталь з уваги. Брови треба підбирати так, щоб підкреслити природні лінії обличчя й отримати в результаті дуже красивий та навіть омолоджуючий вигляд.

Майстри корекції брів добре знаються на формах, тож розповіли про три типи брів, які мають найкращий вигляд на жінках, пише 24 Канал з посиланням на Glam.

Які брови омолоджують?

Прямі брови

Брови з мінімальною дугою чи без неї – гарна форма, яка освіжає. Потрібно вищипати лише зайві волосинки зверху, а нижню лінію – не прибирайте. Простір між волосинками можна заповнити олівцем короткими штрихами.

На кінчику можна зробити легке опущення, щоб додати бровам природності. Щоб волосинки лягли м’яко, їх треба розчесати спеціальною щіткою.



Форми брів, що омолоджують / Фото Pinterest

Брови з піднятими кінчиками

Завдяки таким бровам створюється ефект підтягнутого обличчя. Кінчики, що спрямовані вгору – освіжають образ. При формуванні брів увага повинна бути на кінчик – піднімайте його в напрямку скроні. Занадто довгий кінчик робити не варто, бо це лише додасть зайвого віку.

Визначити правильне закінчення брови досить просто. Потрібно прикласти олівець від зовнішньої сторони носа через зовнішній куток ока – саме там повинна завершуватися брова.



Форми брів, що омолоджують / Фото Pinterest

Заокруглені брови

М’яка дуга в бровах відкриває погляд та робить образ жіночним та свіжим. Перевага цієї форми в тому, що вона не створює жорстких рис.

Оформити заокруглені брови досить просто. Потрібно почати з передньої частини брови й підняти її так, щоб пік припав над зовнішнім краєм зіниці, а тоді плавно опустити лінію до кінчика. Для заповнення можна використовувати олівець.

Надати бровам об’єму варто завдяки гелю. Освіжить вигляд хайлайтер під кісткою під бровою. Таким чином вдасться додати легкого сяйва й відкритості погляду.



Форми брів, що омолоджують / Фото Pinterest

Якщо обличчя омолоджують брови, то руки може омолодити манікюр, пише Parade. Фахівці розповіли, що мікрофренч візуально омолоджує руки та підходить для жінок у зрілому віці. Французький манікюр є універсальним і додає рукам акуратності й доглянутості.

