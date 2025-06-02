Секреты молодости и долголетия японцев: все на самом деле просто
- Японцы придерживаются мировоззрения, направленного на заботу о себе.
- Практики, такие как уход за растениями, сон в полной темноте и употребление правильных продуктов, способствуют здоровому образу жизни.
Японцы славятся своим долголетием. Также нельзя проигнорировать их способность выглядеть очень молодо.
На самом деле это неудивительно. У японцев часть мировоззрения направлена именно на заботу к себе. Нужно понимать, что это не типичные советы по уходу, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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14 советов, которые изменят вашу жизнь
- Ешьте до сытости, не переедайте
Вы должны наедаться на 80%. Вставайте из-за стола с небольшим чувством легкости.
Дело в том, что чувство сытости приходит несколько позже чем мы заканчиваем прием пищи. Именно поэтому, это важно предвидеть, чтобы не набирать лишний вес.
- Ищите смыслы жизни
Жизнь на самом деле состоит из мелочей, которые ежедневно сочетаются в большую историю. Обращайте внимание на то, чем наполнен ваш день. Создавайте смыслы, если не можете их найти.
- Просыпайтесь вместе с солнцем
Лучший режим – синхронизация с естественным ритмом. Это поможет стабилизировать эмоциональный уровень и физическую активность.
- Будьте благодарны
Нужно научиться быть благодарным даже самым маленьким вещам. Именно позитивный взгляд на жизнь позволит держать внутренний баланс.
- Пейте зеленый чай
Зеленый чай или сенча – очень полезный продукт. Он способствует улучшению пищеварения, усилению нервной системы и здоровью сердца. К тому же этот напиток замедляет старение.
- Займитесь искусством без цели
Творите ради удовольствия. Не преследуйте какую-то конкретную цель. Достаточно будет того, что вы в этот момент счастливы.
- Ухаживайте за растениями
Уход за растениями – настоящая медитация. Если вы не имеете сада, приобретите один небольшой цветок и заботьтесь о нем.
- Завтракайте легко
Ешьте на завтрак что-то легкое и одновременно сытное. Например, рис с рыбой и овощами.
- Спите правильно
Спите в полной темноте. Комната должна быть комфортная и хорошо проветренная.
Секрет долголетия японцев / Фото Pexels
- Употребляйте мисо
Многие японцы употребляют мисо ежедневно. Дело в том, что это ферментированный продукт богат разнообразными микроэлементами.
- Носите носки с отдельными пальцами
Такие носки гораздо полезнее. Они позволяют ногам чувствовать себя комфортнее и меньше уставать.
- Занимайтесь физической активностью ежедневно
Необязательно ходить именно на фитнес. Подойдут: банальная уборка, прогулка и танцы.
- Занимайтесь пассивной медитацией
Позвольте уму успокоиться без какой-либо подготовки. Сядьте как вам удобно и отпустите мысли. Пусть все тревоги "растают" сами собой.
- Принимайте горячую ванну
Примите горячую ванну, расслабьтесь и побалуйте ваше тело этим ощущением безмятежности. Чтобы создать особую атмосферу, вы можете добавить в воду ароматическое масло.