Секрети молодості та довголіття японців: все насправді просто

Японці славляться своїм довголіттям. Також не можна проігнорувати їх здатність виглядати дуже молодо.

Насправді це не дивно. У японців частина світобачення спрямована саме на турботу до себе. Потрібно розуміти, що це не типові поради по догляду, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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14 порад, які змінять ваше життя

Їжте до ситості, не переїдайте

Ви маєте наїдатися на 80%. Вставайте з-за столу з невеликим почуттям легкості.

Річ у тім, що почуття ситості приходить дещо пізніше ніж ми закінчуємо прийом їжі. Саме тому, це важливо передбачати, аби не набирати зайву вагу.

Шукайте сенси життя

Життя насправді складається з дрібниць, які щоденно поєднуються у велику історію. Звертайте увагу на те, чим наповнений ваш день. Створюйте сенси, якщо не можете їх знайти.

Прокидайтесь разом з сонцем

Найкращий режим – синхронізація з природним ритмом. Це допоможе стабілізувати емоційний рівень та фізичну активність.

Будьте вдячні

Потрібно навчитися бути вдячним навіть найменшим речам. Саме позитивний погляд на життя дозволить тримати внутрішній баланс.

Пийте зелений чай

Зелений чай або сенча – дуже корисний продукт. Він сприяє покращенню травлення, посиленню нервової системи та здоров'ю серця. До того ж цей напій уповільнює старіння.

Займіться мистецтвом без мети

Творіть заради задоволення. Не переслідуйте якусь конкретну мету. Достатньо буде того, що ви в цей момент щасливі.

Доглядайте за рослинами

Догляд за рослинами – справжня медитація. Якщо ви не маєте саду, придбайте одну невелику квітку і турбуйтесь про неї.

Снідайте легко

Їжте на сніданок щось легке і водночас ситне. Наприклад, рис з рибою та овочами.

Спіть правильно

Спіть у повній темряві. Кімната має бути комфортна та добре провітрена.



Секрет довголіття японців / Фото Pexels

Вживайте місо

Багато японців вживають місо щоденно. Річ у тім, що це ферментований продукт багатий на різноманітні мікроелементи.

Носіть шкарпетки з окремими пальцями

Такі шкарпетки набагато корисніші. Вони дозволяють ногам почуватися комфортніше і менше втомлюватися.

Займайтесь фізичною активністю щодня

Необов'язково ходити саме на фітнес. Підійдуть і банальне прибирання, прогулянка та танці.

Займайтесь пасивною медитацією

Дозвольте розуму заспокоїтись без якоїсь підготовки. Сядьте як вам зручно і відпустіть думки. Нехай усі тривоги "розтануть" самі собою.

Приймайте гарячу ванну

Прийміть гарячу ванну, розслабтеся та потіште ваше тіло цим відчуттям безтурботності. Аби створити особливу атмосферу, ви можете додати у воду ароматичну олію.