Робити зачіски під час занять спортом важливо і для того, аби зменшити ризик травм. Нерідко буває таке, що волосся може чіплятися за тренажери чи інвентар, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Яку зачіску зробити на фітнес

З крабиком

Затискачі в моді не перший рік. Це зрозуміло, оскільки, вони не лише виглядають естетично, а ще і є дуже функціональними.

Аби створити таку зачіску непотрібно багато часу та навичок. Усе просто, якщо дотримуватися інструкції.

Оригінальна коса

Необов'язково робити звичайну косу. За допомогою декількох простих рухів можна створити неймовірну зачіску, що виглядатиме дуже стильно.

Коса з хвостиків

Саме така зачіска дозволяє створити неймовірний об'єм. Через товщину коси здаватиметься, що у вас дуже густе волосся.

Гладкий пучок

Такий пучок люблять робити зірки. Він виглядає дуже стильно і робиться за лічені хвилини.

Легкі дракончики

Цю зачіску легше зробити ніж звичайні коси. А виглядає вона неймовірно оригінально.

Окрім цього, такий спосіб зібрати волосся прекрасно підходить дівчатам, що мають гривку.

Лайфхак! Якщо зробити ці джгутики достатньо щільними, то після фітнесу можна отримати гарну укладку. Просто не забудьте просушити волосся, а потім – поступово розпустіть.