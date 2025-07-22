Как ускорить рост ресниц: длина кардинально изменит выражение лица

Длинные и густые ресницы прекрасно влияют на выражение лица и способны сделать его удлиненным и выразительным. Многие девушки имеют аллергию на наращивание ресниц, поэтому можно воспользоваться естественным отращиванием.

Выразительный взгляд с длинными ресницами является признаком деликатного ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Короткие и редкие ресницы могут быть из-за стресса, гормональные сбои, недостатка железа, цинка, витаминов А, Е и С. Кроме того, на их плохое состояние влияет агрессивный макияж, щипцы для завивки ресниц и сон с накрашенными ресницами.

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В подборке мы собрали несколько советов, которые помогут грамотно подойти к отращиванию длинных и густых ресниц.

Как отрастить ресницы?

Ниацинамид и пантенол

Ниацинамид (витамин В3) хорошо стимулирует обмен веществ в клетках и улучшает кровоснабжение фолликулов. Пантенол (витамин В5) является мощным увлажнителем, который повлияет на эластичность ресниц, защитит от ломкости и пересыхания. Эти вещества нужно искать в специальных сыворотках для ресниц.



Ресницы можно отрастить в домашних условиях / Фото Pexels

Деликатный массаж век

Благодаря легкому массажу подушечками пальцев можно улучшить микроциркуляцию, уменьшить отеки и помочь питательным веществам проникнуть к фолликулам. Достаточно будет утром и вечером делать такой самомассаж по 30 секунд.

Правильное использование туши

Водостойкие туши трудно смываются, а это приводит к сильному трению и повреждению ресниц. Тяжелая тушь утяжеляет каждую ресничку и приводит к преждевременному выпадению. Выбирайте туши с такими питательными компонентами как пантенол, кератин или витамин Е.

Также стоит деликатно снимать макияж. Сначала смочите ватный спонжик в мицеллярной воде, дайте туши размокнуть, а потом уберите без лишнего трения.

К слову, темные круги под глазами могут быть вызваны обезвоживанием, недостатком сна, неправильным питанием и другими факторами. Читайте в материале, как избавиться от синяков под глазами.

Использование натуральных масел

Миндальное, касторовое, репейное, аргоновое масла способны укрепить ресницы и защитить их от ломкости. Масла надо наносить очень осторожно, чтобы не допустить попадания на глаза.

Важно также обратить внимание на питание. В рационе должен быть биотин, цинк, железо, витамины А, С, Е, Омега-3 жирные кислоты. Не забывайте употреблять достаточное количество воды и всегда снимать макияж вечером. Для заметного результата понадобится несколько месяцев, чтобы увидеть, что ресницы действительно отросли.