Мешки под глазами образуются из-за нескольких факторов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Это может быть обезвоживание, недостаток сна, неправильное питание, употребление соленой пищи или алкоголя. Чаще всего отеки под глазами образуются из-за накопления лишней жидкости.

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Как избавиться от темных кругов под глазами?

Соленая пища, алкоголь и кофеин вызывают обезвоживание организма, поэтому перегруженная лимфатическая система вызывает отек, который больше всего заметен в области вокруг глаз. Чтобы устранить синяки или сделать их значительно меньше, стоит воспользоваться несколькими действенными советами.

Делайте лимфодренаж области глаз

С помощью массажа можно эффективно удалить лишнюю жидкость, придав лицу подтянутый вид. Лучше всего для утреннего массажа использовать мизинцы, поскольку они создают наименьшее давление. Надо начать с внутренней части брови и осторожно провести пальцем к концу брови и вниз, вдоль темных кругов.

Это круговое движение нужно повторить 10 раз, а потом провести пальцами от внутреннего уголка глаза к вискам, а потом вниз под уши, чтобы вывести лишнюю жидкость. Для лучшего результата можно делать массаж с помощью нефритового ролика или массажера гуа ша.



Избавиться от темных кругов под глазами – возможно / Фото Pexels

Используйте маски

Маска для глаз может стать хорошей альтернативой массажа. Кроме основной проблемы, маски способны осветлить кожу и разгладить морщины. Лучшими являются те продукты, которые содержат в своем составе морские водоросли, огурец, зеленый чай, ромашку и кофеин, потому что именно эти ингредиенты уменьшают отеки. Специалисты советуют хранить маски в холодильнике.

Избегайте тяжелых кремов против морщин

Жирные кремы из-за своей тяжелой текстуры могут способствовать отекам, поэтому лучше использовать сыворотки, которые успокаивают кожу.

Увлажняйте свое тело

Каждый день выпивайте от 6 до 8 стаканов воды в день. Когда организм обезвожен, то он накапливает воду, а это приводит к отекам. Уход за телом летом является обязательным.