Мішки під очима утворюються через кілька факторів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Це може бути зневоднення, нестача сну, неправильне харчування, вживання солоної їжі чи алкоголю. Найчастіше набряки під очима утворюються через накопичення зайвої рідини.

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Як позбутися темних кіл під очима?

Солона їжа, алкоголь та кофеїн викликають зневоднення організму, тому перевантажена лімфатична система викликає набряк, який найбільше помітний в області навколо очей. Щоб усунути синці чи зробити їх значно меншими, варто скористатися кількома дієвими порадами.

Робіть лімфодренаж області очей

За допомогою масажу можна ефективно видалити зайву рідину, надавши обличчю підтягнутого вигляду. Найкраще для ранкового масажу використовувати мізинці, оскільки вони створюють найменший тиск. Треба почати з внутрішньої частини брови та обережно провести пальцем до кінця брови та вниз, вздовж темних кіл.

Цей круговий рух потрібно повторити 10 разів, а тоді провести пальцями від внутрішнього куточка ока до скронь, а тоді вниз під вуха, щоб вивести зайву рідину. Для кращого результату можна робити масаж за допомогою нефритового ролика чи масажера гуа ша.



Позбутися темних кіл під очима – можливо / Фото Pexels

Використовуйте маски

Маска для очей може стати гарною альтернативою масажу. Окрім основної проблеми, маски здатні висвітлити шкіру й розгладити зморшки. Найкращими є ті продукти, які містять у своєму складі морські водорості, огірок, зелений чай, ромашку та кофеїн, бо саме ці інгредієнти зменшують набряки. Фахівці радять зберігати маски в холодильнику.

Уникайте важких кремів проти зморшок

Жирні креми через свою важку текстуру можуть сприяти набрякам, тому краще використовувати сироватки, які заспокоюють шкіру.

Зволожуйте своє тіло

Кожного дня випивайте від 6 до 8 склянок води на день. Коли організм зневоднений, то він накопичує воду, а це призводить до набряків. Догляд за тілом влітку є обов'язковим.