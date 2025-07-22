Виразний погляд з довгими віями є ознакою делікатного догляду, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Короткі та рідкі вії можуть бути через стрес, гормональні збої, нестачі заліза, цинку, вітамінів А, Е та С. Окрім того, на їхній поганий стан впливає агресивний макіяж, щипці для завивання вій та спання з нафарбованими віями.

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У добірці ми зібрали кілька порад, які допоможуть грамотно підійти до відрощення довгих та густих вій.

Як відростити вії?

Ніацинамід та пантенол

Ніацинамід (вітамін В3) добре стимулює обмін речовин у клітинах та покращує кровопостачання фолікулів. Пантенол (вітамін В5) є потужним зволожувачем, який вплине на еластичність вій, захистить від ламкості та пересихання. Ці речовини потрібно шукати у спеціальних сироватках для вій.



Вії можна відростити в домашніх умовах / Фото Pexels

Делікатний масаж повік

Завдяки легкому масажу подушечками пальців можна покращити мікроциркуляцію, зменшити набряки й допомогти поживним речовинам проникнути до фолікулів. Достатньо буде вранці та ввечері робити такий самомасаж по 30 секунд.

Правильне використання туші

Водостійкі туші важко змиваються, а це призводить до сильного тертя й пошкодження вій. Важка туш обтяжує кожну війку й призводить до передчасного випадіння. Обирайте туші з такими живильними компонентами як пантенол, кератин чи вітамін Е.

Також варто делікатно знімати макіяж. Спочатку змочіть ватний спонжик у міцелярній воді, дайте туші розмокнути, а тоді приберіть без зайвого тертя.

До слова, темні кола під очима можуть бути спричинені зневодненням, нестачею сну, неправильним харчуванням та іншими факторами. Читайте у матеріалі, як позбутися синців під очима.

Використання натуральних олій

Мигдальна, касторова, реп’яхова, аргонова олії здатні зміцнити вії та захистити їх від ламкості. Олії треба наносити дуже обережно, щоб не допустити потрапляння на очі.

Важливо також звернути увагу на харчування. У раціоні повинен бути біотин, цинк, залізо, вітаміни А, С, Е, Омега-3 жирні кислоти. Не забувайте вживати достатню кількість води й завжди знімати макіяж ввечері. Для помітного результату знадобиться кілька місяців, щоб побачити, що вії справді відросли.