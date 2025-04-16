5 советов, чтобы отрастить длинные волосы: главные секреты, которые стоит знать

Красивые, здоровые и ухоженные волосы – мечта каждой девушки. Если они еще и длинные, то автоматически придают уверенности в себе и привлекают внимание всех окружающих. Однако отрастить волосы – задача со звездочкой.

Считается, что длина волос зависит от генетических данных. Однако отрастить их и сделать ухоженными – под силу каждой девушке, пишет 24 Канал. Существует немало способов, которые помогают достичь желаемого результата.

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Как отрастить длину волос

В среднем волосы растут в месяц на 1 – 1,5 сантиметра. Если же рост притупляется, а пряди истончаются и становятся тусклыми, тогда к решению вопроса стоит подойти комплексно.

Соблюдение правильного питания, качественного ухода за волосами и кожей головы, безусловно, поможет ускорить рост. Мы собрали несколько советов, которые действительно являются действенными и при систематическом применении дают заметный результат.

Регулярная стрижка

Стрижка во время его отращивания кажется чем-то странным и нелогичным, но банальное подрезание кончиков приводит к лучшему росту волос.



Регулярная стрижка кончиков улучшает их рост / Фото Shutterstock

Каждые 3 месяца нужно освежать кончики, отрезая сухие и секущиеся. Если этот момент опустить, то секущиеся волосы будут развиваться все выше, а пряди потеряют здоровый вид.

Здоровое питание

Чтобы волосы росли здоровыми, густыми и длинными, нужно обеспечить правильный рацион. Тонкие волосы являются следствием неправильного питания или недостатка витаминов. Фолликулы получают основное питание через кожу и кровь, поэтому для волос важным является наличие железа, меди, селена, витамина группы В и биотина.

В рацион также нужно включить сложные углеводы, орехи, белок и жирные сорта рыбы. Для лучшего результата следует придерживаться водного режима, поскольку недостаток влаги в организме приводит к сухости и ломкости волос.

Правильные средства для ухода

Шампунь нужно выбирать по типу волос и кожи головы. Неправильно подобранное средство может высушить волосы, раздражить кожу головы и закупорить волосяные фолликулы. Кроме привычного кондиционера и маски для волос, нужно использовать дополнительные средства для питания кожи головы.



Мытье волос качественными средствами – важный процесс / Фото Shutterstock

Для поддержания чистоты и подпитки кожи, стоит воспользоваться детокс-пилингом. Это будет способствовать лучшему кровообращению, благодаря чему волосяные фолликулы получат больше питательных веществ. В результате волосы станут крепче и начнут лучше расти. Дополнительно можно еще воспользоваться массажером для кожи головы.

Правильное мытье волос

Перед мытьем волос их нужно расчесать, а затем дважды вымыть шампунем, делая дополнительно массаж головы, чтобы стимулировать луковицы к росту. Далее нужно нанести маску на 10 минут, а потом смыть волосы прохладной водой.

После этого стоит воспользоваться кондиционером: оставить его на волосах примерно на 2 – 3 минуты, чтобы локоны вобрали в себя все полезные вещества. Благодаря кондиционеру волосы станут мягкими и шелковистыми. Смойте волосы водой, а лишнюю влагу после мытья только промокните полотенцем (тереть пряди не стоит, потому что их можно повредить).

На кончики волос после мытья рекомендуется нанести масло и термозащиту, чтобы не повредить волосы во время сушки. Следует обратить внимание на то, что спать с мокрой головой вредно. Влажные волосы становятся хрупкими во сне, когда трутся о подушку, соответственно еще больше травмируются.

Отказ от тугих причесок

Тугие прически, которые плотно завязаны резинкой, очень пережимают и вытягивают волосы и даже повышают их ломкость. Нужно выбирать тканевые резинки, которые не будут заламывать пряди. Также волосы надо беречь от излишнего трения с одеждой.

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Уход за волосами с качественными средствами станет намного приятнее / Фото FORTESSE

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