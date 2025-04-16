Вважається, що довжина волосся залежить від генетичних даних. Однак відростити його та зробити доглянутим – під силу кожній дівчині, пише 24 Канал. Існує чимало способів, які допомагають досягнути бажаного результату.

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Як відростити довжину волосся

У середньому волосся росте на місяць на 1 – 1,5 сантиметра. Якщо ж ріст притуплюється, а пасма стоншуються й стають тьмяними, тоді до вирішення питання варто підійти комплексно.

Дотримання правильного харчування, якісного догляду за волоссям та шкірою голови, безумовно, допоможе пришвидшити ріст. Ми зібрали кілька порад, які справді є дієвими й при систематичному застосуванні дають помітний результат.

Регулярна стрижка

Стрижка під час його відрощення видається чимось дивним та нелогічним, але банальне підрізання кінчиків призводить до кращого росту волосся.



Регулярна стрижка кінчиків покращує їхній ріст / Фото Shutterstock

Кожних 3 місяці потрібно освіжати кінчики, відрізаючи сухі й посічені. Якщо цей момент опустити, то посічене волосся буде розвиватися все вище, а пасма втратять здоровий вигляд.

Здорове харчування

Щоб волосся росло здоровим, густим та довгим, потрібно забезпечити правильний раціон. Тонке волосся є наслідком неправильного харчування чи нестачі вітамінів. Фолікули отримують основне харчування через шкіру та кров, тому для волосся важливим є наявність заліза, міді, селену, вітаміну групи В та біотину.

У раціон також потрібно включити складні вуглеводи, горіхи, білок та жирні сорти риби. Для кращого результату слід дотримуватися водного режиму, оскільки нестача вологи в організмі призводить до сухості та ламкості волосся.

Правильні засоби для догляду

Шампунь потрібно обирати по типу волосся та шкіри голови. Неправильно підібраний засіб може висушити волосся, подразнити шкіру голови та закоркувати волосяні фолікули. Окрім звичного кондиціонера й маски для волосся, потрібно використовувати додаткові засоби для живлення шкіри голови.



Миття волосся якісними засобами – важливий процес / Фото Shutterstock

Для підтримки чистоти й підживлення шкіри, варто скористатися детокс-пілінгом. Це сприятиме кращому кровообігу, завдяки чому волосяні фолікули отримають більше поживних речовин. У результаті волосся стане міцнішим та почне краще рости. Додатково можна ще скористатися масажером для шкіри голови.

Правильне миття волосся

Перед миттям волосся його потрібно розчесати, а потім двічі вимити шампунем, роблячи додатково масаж голови, щоб стимулювати цибулини до зростання. Далі потрібно нанести маску на 10 хвилин, а тоді змити волосся прохолодною водою.

Після цього варто скористатись кондиціонером: залишити його на волоссі приблизно на 2 – 3 хвилини, щоб локони увібрали в себе всі корисні речовини. Завдяки кондиціонеру волосся стане м’яким та шовковистим. Змийте волосся водою, а зайву вологу після миття лише промокніть рушником (терти пасма не варто, бо їх можна пошкодити).

На кінчики волосся після миття рекомендовано нанести олійку й термозахист, щоб не пошкодити волосся під час сушіння. Слід звернути увагу на те, що спання з мокрою головою є шкідливим. Вологе волосся стає крихким уві сні, коли треться об подушку, відповідно ще більше травмується.

Відмова від тугих зачісок

Тугі зачіски, які щільно зав’язані гумкою, дуже перетискають та витягують волосся й навіть підвищують його ламкість. Потрібно обирати тканинні гумки, які не заламуватимуть пасма. Також волосся треба берегти від зайвого тертя з одягом.

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