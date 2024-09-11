Не выбрасывайте старые джинсы: из них можно создать эффектный корсет

Девушки в социальных сетях, которые умеют шить швейной машинкой и имеют множество креативных идей, постоянно показывают, как из старых вещей можно создать что-то новое и уникальное. На этот раз расскажем, как дать новую жизнь старым джинсам.

Джинсы имеют свойство изнашиваться. Это именно та вещь, которую мы носим постоянно, поэтому со временем они могут потерять цвет из-за постоянной стирки и потерять вид. В джинсах ходить дома не совсем удобно, поэтому для того, чтобы их не выбрасывать, советуем вдохновиться интересной идеей и превратить их в новый наряд.

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Как из джинсов сделать корсет

Перешить старые джинсы – это не только экологично, но и экономно. Своими же руками можно создать вещь, которая будет уникальной, как ни у кого. А еще творческий процесс поможет вам воплотить в жизнь вещь, которую вы давно хотели.

Тик ток дизайнер Алина Гниденко опубликовала интересный видеоролик, в котором показала, как из старых джинсов сделала стильный корсет, а из нескольких остатков – чокер, который удачно дополнил денимовый look.

Девушка разработала лекала, вырезала по ним куски джинсов и сшила интересный наряд. Корсет способен прекрасно подчеркнуть талию и визуально делает ее тоньше, а любой образ с корсетом становится автоматически женственным и элегантным.

Если у вас нет опыта пошива, то старые джинсы можно отнести портнихе, которая поможет создать вам желаемую вещь. Важно только, чтобы джинсы были широкие или мешковатые, поскольку из старых обтислых джинсов такой наряд создать не получится.

Впрочем, если в вашем гардеробе еще есть антитрендовые джинсы скинни, то их можно обрезать и создать из них бермуды, которые в этом году снова стали популярными.