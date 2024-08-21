Однако косметолог и врач общей практики Кеяна Эмиан считает это крайней мерой. Какие пять вещей она советует делать ежедневно, чтобы кожа всегда выглядела лучше, не прибегая к косметическим операциям, рассказываем далее.

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Ежедневное очищение

Ежедневное умывание лица специальными средствами поможет очистить кожу от мертвых клеток, жира, грязи, макияжа и других загрязнителей. Это в свою очередь будет сохранять поры чистыми и предотвращать заболевания кожи, в частности высыпания, поддерживая ее молодой вид.

Ежедневное очищение очень важно, чтобы удалить любые загрязнения и дать коже дышать. Я никогда не ложусь спать с макияжем, я всегда использую мягкое очищающее средство перед сном,

– говорит Кеяна Эмиан.

Увлажнение кожи

Увлажнение может помочь подтянуть кожу, сделать морщины менее заметными и по сути омолодить ее. Оно также помогает избавиться от сухости, которая усиливает стянутость кожи, образуя заломы и морщины.

Ежедневное увлажнение кожи также имеет важное значение для поддержания ее защитного барьера. Это уменьшает потерю влаги и помогает избегать загрязнения,

– объясняет эксперт.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем тоже является важной частью ухода за кожей, особенно в летние месяцы. Он помогает бороться с солнечными ожогами, раком кожи и преждевременным старением. SPF должен быть по крайней мере 30 и наносить его следует каждые три – четыре часа.

Много питья

Вода не только увлажняет и омолаживает ваше тело, но и помогает поддерживать эластичность кожи, благодаря чему она выглядит моложе.

То, что мы потребляем, действительно влияет на нашу кожу, поэтому я слежу за тем, чтобы пить не менее двух литров воды в день и придерживаться здоровой диеты,

– рассказывает Кеяна Эмиан.

Здоровый сон

Полноценный сон, то есть не менее 7 – 8 часов, – это еще одна полезная привычка для молодости кожи. Он поощряя правильное кровообращение и позволяет клеткам кожи регенерировать, что в результате делает ее более подтянутой и свежей.