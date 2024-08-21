Однако косметолог и врач общей практики Кеяна Эмиан считает это крайней мерой. Какие пять вещей она советует делать ежедневно, чтобы кожа всегда выглядела лучше, не прибегая к косметическим операциям, рассказываем далее.
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Ежедневное очищение
Ежедневное умывание лица специальными средствами поможет очистить кожу от мертвых клеток, жира, грязи, макияжа и других загрязнителей. Это в свою очередь будет сохранять поры чистыми и предотвращать заболевания кожи, в частности высыпания, поддерживая ее молодой вид.
Ежедневное очищение очень важно, чтобы удалить любые загрязнения и дать коже дышать. Я никогда не ложусь спать с макияжем, я всегда использую мягкое очищающее средство перед сном,
– говорит Кеяна Эмиан.
Увлажнение кожи
Увлажнение может помочь подтянуть кожу, сделать морщины менее заметными и по сути омолодить ее. Оно также помогает избавиться от сухости, которая усиливает стянутость кожи, образуя заломы и морщины.
Ежедневное увлажнение кожи также имеет важное значение для поддержания ее защитного барьера. Это уменьшает потерю влаги и помогает избегать загрязнения,
– объясняет эксперт.
Солнцезащитный крем
Солнцезащитный крем тоже является важной частью ухода за кожей, особенно в летние месяцы. Он помогает бороться с солнечными ожогами, раком кожи и преждевременным старением. SPF должен быть по крайней мере 30 и наносить его следует каждые три – четыре часа.
Много питья
Вода не только увлажняет и омолаживает ваше тело, но и помогает поддерживать эластичность кожи, благодаря чему она выглядит моложе.
То, что мы потребляем, действительно влияет на нашу кожу, поэтому я слежу за тем, чтобы пить не менее двух литров воды в день и придерживаться здоровой диеты,
– рассказывает Кеяна Эмиан.
Здоровый сон
Полноценный сон, то есть не менее 7 – 8 часов, – это еще одна полезная привычка для молодости кожи. Он поощряя правильное кровообращение и позволяет клеткам кожи регенерировать, что в результате делает ее более подтянутой и свежей.