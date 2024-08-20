Сделать такое расхламление очень просто, а уборка не займет много времени. Подготовить свой гардероб к новому сезону помогут 5 простых правил.

К теме Большая осенняя уборка: от каких вещей стоит избавиться в конце лета

Этап 1. Избавиться от ненужных летних вещей

В первую очередь стоит пересмотреть все летние вещи и избавиться от тех, которые стали ненужными. Едва ли не в каждом женском гардеробе есть вещи, которые потеряли актуальность, больше не подходят или вообще – серьезно повреждены или растянуты.

Такой простой шаг позволит освободить место в гардеробе, а также позволит четко понять, какие вещи понадобятся на будущее лето.

Этап 2. Разделение одежды по сезонам

Чтобы лучше понять, сколько и каких вещей есть в гардеробе, идеальным вариантом расхламления станет сортировка по сезонам. Легкие свитера, брюки и жакеты или кардиганы позволят подготовиться к прохладным осенним утрам.

Этап 3. Оценка осенне-зимнего гардероба

С новым сезоном могут понадобиться новые вещи. Поэтому, убирая беспорядок, не забудьте оценить, нравятся ли вам вещи прошлых сезонов, подходят ли они и будете ли вы их одевать этой осенью.

Впрочем, не спешите сразу выбрасывать вещи. Их можно собрать и отдать тем, кто в этом нуждается. К примеру, вещи можно передать на благотворительность.

Этап 4. Обновление чистоты гардероба

Стоит позаботиться не только об одежде, но и чистоту в гардеробе. Так, новые средства от вредителей будут защищать вещи от повреждений. Кроме того, стоит протереть полки шкафа и, при необходимости, пропылесосить его.

Этап 5. Проверка гардероба

Убирая беспорядок, стоит на последнем этапе оценить, все ли вещи на своих местах. Если вы не можете найти другую пару перчатки, то самое время их заменить.