Самые красивые цвета волос на лето: роскошные варианты: самые красивые варианты

Стилисты определили несколько замечательных цветов волос, которые идеально подойдут на летнее время. В моде будут оттенки, которые выглядят естественно и не потребуют постоянного посещения салонов.

Колористы Хейли Бибер, сестер Кардашян, Кары Делевинь и Жозефин Скривер рассказали о роскошных окрашиваниях, которые будут популярными этим летом, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Затемненный блонд

Грязные оттенки блонда сейчас очень популярны. Это должен быть гибрид золотистых тонов со светлыми пепельными тонами. В результате получится кремово-нейтральный цвет для тех, кто хочет попробовать золотистый блонд.

Светлая блондинка

Этим летом сделайте утонченный блонд, который будет прекрасно гармонировать с загорелой кожей. Ранее такой светлый блонд был у Джиджи Хадид, поэтому летом он имеет невероятный вид.

Золотая корица

К одному из самых горячих оттенков принадлежит золотисто-медный, который прекрасно сверкает на солнце.

Черный

Несмотря на ставку на светлые тона, глубокий черный всегда будет оставаться в моде. Чтобы закрепить цвет, используйте маску, которая сохранит оттенок и минимизирует его вымывание.

Мокка

Этот цвет имеет кремовую и нейтральную глубину. Оттенок уже попробовали в этом году немало девушек, и не прогадали, поскольку цвет выглядит эффектно и освежающе.

Пшеничный

Рози Хантингтон-Уайтли из блондинки умеренно перешла к пшеничному оттенку волос. Такой цвет выглядит мягче и идеально подчеркивает черты лица.

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